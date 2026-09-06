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Reloj de Flores es escenario de nuevo accidente de transito: Un vehículo terminó volcado

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Los hechos ocurrieron a primera hora de este domingo. Al menos hasta media mañana del domingo una pista suspendida.

Reloj de Flores es escenario de nuevo accidente de transito: Un vehículo terminó volcado
Domingo 6 de septiembre de 2026 12:14
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Minutos antes de las 08 de la mañana de este domingo un violento accidente tuvo como protagonista nuevamente las cercanías del Reloj de Flores de Viña del Mar.

Se trata de la colisión de dos vehículos menores, uno de ellos termino volcado en la pista contraria.

Según los antecedentes conocidos ambos vehículos habrían venido desde Valparaíso. Debido al accidente una de las pistas hasta la media mañana de este domingo estaba suspendida.

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