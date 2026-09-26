Teatro Municipal Pompeya conmemoró su centenario con Concierto de Gala para celebrar su legado histórico y patrimonial en Villa Alemana

Con un Concierto de Gala realizado este viernes 25 de septiembre, la Municipalidad de Villa Alemana conmemoró los 100 años del Teatro Municipal Pompeya, en una de las actividades centrales de la programación especial desarrollada durante las últimas semanas para celebrar el centenario del histórico recinto.

La ceremonia reunió a autoridades comunales, regionales y nacionales, junto a representantes de la comunidad local en torno a un espacio que, a lo largo de un siglo, se ha consolidado como uno de los principales íconos de Villa Alemana y un lugar estrechamente ligado a la historia, la identidad y la vida cultural de la ciudad.

La jornada comenzó con una bienvenida teatralizada para recibir a los asistentes y posteriormente dio paso a las presentaciones de la Orquesta de Cámara de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y la Banda de Conciertos de la Armada de Chile, en una velada que permitió relevar el carácter patrimonial del Teatro Pompeya y su vigencia como espacio para el desarrollo de actividades culturales.

El alcalde de Villa Alemana, Nelson Estay, destacó el significado de la celebración y el valor histórico del recinto. “Este Concierto de Gala que acaba de finalizar es uno de los momentos centrales de una programación especial que hemos desarrollado durante las últimas semanas para celebrar los 100 años del Teatro Pompeya. Fue una noche muy significativa, que nos permitió poner en valor la historia y la importancia de este Monumento Histórico Nacional, que es parte de la identidad de nuestra comuna. Quiero agradecer la presencia de las autoridades y de todos quienes nos acompañaron en esta celebración, que nos permitió reconocer y proyectar el valor del Teatro Pompeya para las futuras generaciones”, señaló.

“Me voy con el corazón lleno de gratitud y felicidad por el apoyo de las autoridades que participaron hoy día en esta linda celebración del centenario del Teatro Municipal Pompeya. Fue un espectáculo maravilloso, de muy alto nivel y digno de los 100 años que hoy día estamos celebrando”, agregó el jefe comunal.

La seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Catalina Dib, relevó el papel que el recinto ha cumplido durante un siglo en la vida cultural de la comuna y la región. “El Teatro Pompeya es parte fundamental de la historia de Villa Alemana y de la vida cultural de nuestra región. Durante 100 años ha sido escenario de distintas generaciones y expresiones artísticas, manteniendo viva una historia que hoy celebramos y proyectamos hacia el futuro. Este centenario es también una oportunidad para relevar su aporte al acceso a la cultura y al desarrollo de nuestros artistas y creadores. Y qué mejor manera de celebrarlo que con esta gran programación que se ha desarrollado y que la comunidad está disfrutando este fin de semana”, dijo.

Por su parte, la general Patricia Vásquez, jefa de la V Zona de Carabineros de Valparaíso, indicó que “ha sido una velada hermosa con la Orquesta de Cámara de la Universidad Católica de Valparaíso y la Banda de Conciertos de la Armada. Nosotros nos sentimos muy identificados con el proyecto que tiene la Municipalidad de Villa Alemana, en nuestro caso, en materia de seguridad. Esto es ocupar los espacios para que los vecinos y vecinas puedan hacerse presentes en los lugares que deben habitar”.

Gonzalo Azancot, delegado presidencial provincial, opinó que “estoy feliz. Es un teatro donde estuvieron mis padres, mis hermanos, yo mismo cuando era muy chico. Hay que valorar las estructuras materiales, pero también los espíritus, los espíritus que han estado aquí presentes, en cada rincón, los ecos de las personas que han pasado por este lugar, que han sido parte de la historia de Villa Alemana. Felicito al alcalde por darle la connotación que merece el Teatro Pompeya como un símbolo absolutamente ligado a la historia y a la gente de Villa Alemana”.

UN SIGLO DE HISTORIA Y PATRIMONIO

El Teatro Pompeya fue inaugurado el 25 de septiembre de 1926. Su construcción fue impulsada por el inmigrante italiano Domingo Composto y se convirtió en el primer teatro inaugurado en el territorio que hoy corresponde a la provincia de Marga Marga.

Actualmente, es el teatro municipal en funcionamiento más antiguo de la Región de Valparaíso. El 24 de marzo de 2009, mediante el Decreto N.º 88, el Teatro Pompeya y sus Portales fueron declarados Monumento Nacional en la categoría de Monumento Histórico.

El terremoto del 27 de febrero de 2010 provocó importantes daños estructurales que obligaron a cerrar las puertas del recinto. En ese contexto, la Municipalidad de Villa Alemana impulsó un proyecto de restauración patrimonial y, como parte de este proceso, adquirió el Teatro Pompeya. Finalizadas las obras de recuperación, el recinto reabrió sus puertas el 29 de octubre de 2012.

FIESTA CENTENARIA Y “TEATRO POMPEYA EN LUCES”

Tras el Concierto de Gala de la noche de este viernes, las actividades de conmemoración continuarán este sábado 26 de septiembre con la Fiesta Centenaria y el espectáculo “Teatro Pompeya en Luces”, espectáculos gratuitos que se desarrollarán en el frontis del histórico recinto.

La Fiesta Centenaria comenzará a las 16:30 horas de este sábado y contará con la participación de Federico Sánchez y Marcelo Comparini, OANI Teatro, Teatromuseo del Títere y el Payaso, Conjunto Folklórico Raíces, Conjunto Folklórico Mata Ki Te Rangi, Manush y Alicia y las Hormigas. La animación estará a cargo del conductor de televisión Eduardo de la Iglesia.

A las 22:15 horas del sábado comenzará “Teatro Pompeya en Luces”, espectáculo de mapping que transformará la fachada del recinto en un escenario al aire libre, combinando luces, imágenes y sonido para realizar un recorrido por los 100 años de historia del Teatro Pompeya.

Las actividades forman parte del proyecto “Puesta en Valor del Monumento Nacional Teatro Municipal Pompeya de Villa Alemana en el marco de su Centenario”, financiado por el FNDR del Gobierno Regional de Valparaíso, año 2026, y aprobado por el Consejo Regional de Valparaíso.

PURANOTICIA