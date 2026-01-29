Reinician búsqueda de joven deportista desaparecido en la playa Amarilla de Concón

Funcionarios de la Armada, junto a personal del Bote Salvavidas, reiniciaron la búsqueda de una persona que desapareció en la costa de Concón, frente a playa Amarilla.

Se trataría de una persona de sexo masculino, de edad joven, quien estaba realizando deportes náuticos mar adentro, en las cercanías del sector de Caleta Higuerillas.

Imágenes publicadas en redes sociales muestran que este joven estaba a bordo de un remo y que intentaba movilizarse, presuntamente para regresar a la orilla.

No obstante, llegada la noche se perdió todo rastro de esta persona, motivo por el que se inició un operativo de búsqueda, el cual fue retomado este jueves 29.

La Armada de Chile informó que desde la noche de este miércoles el Bote Salvavidas y la Autoridad Marítima han efectuado patrullajes por vía marítima y terrestre.

De igual forma, durante la mañana de este jueves 29 se sumó un helicóptero naval que efectuó exploración aeromarítima, aunque lamentablemente sin resultados positivos.

Bajo este contexto, una de las hipótesis que se maneja es esta persona haya ingresado al mar por un sector de la costa de Concón y que salió por otro.

Vale indicar que en este deporte náutico, en el que se exige el uso del chaleco salvavidas, los deportistas no están obligados a dar aviso previo a su ingreso al mar.

Por otro lado, a la fecha no existe ninguna denuncia por presunta desgracia que se haya presentado, ni ante la Autoridad Marítima ni ante personal de Carabineros.

