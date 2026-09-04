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Reinaldo Sánchez en la mira: madre de escolar que murió atropellado por micro en Valparaíso lo acusa de ser el "autor intelectual"

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Jenifferth Estay, madre de Mauro Alberto Gómez, quien murió tras ser atropellado por un microbús del recorrido 702 de Top Tur, cuestionó la falta de fiscalización en el transporte y aseguró que el empresario debería saber qué conductores trabajan en sus recorridos.

Reinaldo Sánchez en la mira: madre de escolar que murió atropellado por micro en Valparaíso lo acusa de ser el "autor intelectual"
Viernes 4 de septiembre de 2026 14:48
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REINALDO SÁNCHEZ EN LA MIRA
RESPONSABILIDAD DE TOP TUR
CRÍTICA AL SISTEMA DE TRANSPORTE
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