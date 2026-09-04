Reinaldo Sánchez en la mira: madre de escolar que murió atropellado por micro en Valparaíso lo acusa de ser el "autor intelectual"

A más de dos años de la muerte de Mauro Alberto Gómez Estay, estudiante del Liceo Eduardo de la Barra de Valparaíso que falleció tras ser atropellado por un microbús del recorrido 702 de la empresa Top Tur, su madre, Jenifferth Estay, apuntó directamente contra el empresario Reinaldo Sánchez, a quien atribuye responsabilidad en lo ocurrido.

La acusación se produce en medio de la tramitación de la denominada "Ley Alberto", iniciativa que busca establecer controles obligatorios y periódicos de alcohol y drogas para conductores de micros y que esta semana comenzó su discusión en la Comisión de Transportes del Senado, instancia a la que fue invitada a realizar una exposición.

En conversación con Puranoticia.cl, la madre de Mauro Alberto cuestionó que actualmente sea necesario establecer controles obligatorios para conductores, señalando que "llega a ser irrisorio. Yo trabajo en un hospital y sé que no puedo ir con alcohol en el cuerpo a trabajar. No me tienen que hacer un test, pero como eso no se entendió, se normalizó por la falta de fiscalización y por la voluntad de los 'grandes' del transporte en nuestra región, entonces hay que hacerlo".

REINALDO SÁNCHEZ EN LA MIRA

Jenifferth Estay planteó, además, que estos controles deberían realizarse "antes que los choferes salgan de la garita". Respecto a quién debería costearlos, dijo que "a mi parecer, independiente de lo que se esté tramitando en el Senado, creo que lo debiera costear el empresario porque al empresario le llegan directamente los subsidios".

En ese contexto, la madre del fallecido escolar porteño dirigió sus críticas hacia Reinaldo Sánchez, a quien responsabilizó directamente por las condiciones de fiscalización que, según plantea, existen al interior de las empresas de transporte.

Consultada específicamente sobre si responsabiliza al empresario, su respuesta fue categórica: "Es el autor intelectual de la muerte de mi hijo. Si el señor Sánchez estuviera realmente involucrado en lo que él hace, involucrado en su trabajo y haciendo su pega, el señor Sánchez tendría que saber qué choferes hay, en qué garitas están o debiera tener gente a cargo en las garitas que hicieran bien la pega", afirmó.

La acusación apunta así a una eventual responsabilidad que, según su planteamiento, no se limitaría al conductor involucrado directamente en el atropello, sino también a quienes tienen a su cargo la operación y fiscalización de los servicios de transporte.

RESPONSABILIDAD DE TOP TUR

Cabe recordar que la micro que atropelló al adolescente que tenía 14 años en ese momento pertenece a la empresa Top Tur y corresponde al recorrido 702.

En ese sentido, se refirió a las acciones legales emprendidas, señalando que "nosotros tenemos la querella criminal hacia Humberto Fuenzalida. Contra la línea estamos haciendo una querella, pero eso está como recién encaminando".

Estay también cuestionó que, pese al tiempo transcurrido desde la muerte de su hijo, los vehículos de la empresa continúen circulando con normalidad. De hecho, contó que el recorrido 702 de Top Tur es "la línea que veo pasar todos los días afuera de mi casa y la misma micro sigue circulando. La veo pasar todos los días y me toca tomarla incluso. Esta es una situación que por humanidad no debiera pasar".

Luego, reprochó que tampoco recibió ningún tipo de contacto personal de parte de la empresa responsable tras el fallecimiento de su hijo, indicando que "a mí ni siquiera el presidente de la línea me llamó por teléfono para darme el pésame. Cuando yo hablo de voluntades, hablo sabiendo qué son las voluntades".

CRÍTICA AL SISTEMA DE TRANSPORTE

Estay también vinculó el caso de su hijo con los problemas que, a su juicio, persisten en el sistema de transporte público de la región, manifestando que "me pregunto por qué una licitación se sigue entregando a la misma persona, si nunca cumplió".

La madre de quien fuera alumno del Liceo Eduardo de la Barra señaló, además, "yo participo también en la Coordinadora Que Pase la Micro, soy vocera, y ellos nos han acompañado desde el minuto uno. Y yo en paralelo al caso de Mauro, veo cómo los validadores automáticos tendrían que haber estado desde el año 2020, estamos en el 2026 y la licitación la va a ganar la misma persona que no cumplió con eso".

Consultada respecto de si sus cuestionamientos apuntaban directamente a la familia Sánchez, dueña de Viña Bus S.A., respondió que "por supuesto, a la familia Sánchez, si es el monopolio que tienen. Entonces yo me pregunto, ¿por qué el señor Sánchez no cumple y sigue ganando la licitación? ¿Quién fiscaliza?".

Pese a la dura acusación, Jenifferth Estay aclaró que actualmente no existen acciones judiciales presentadas contra Reinaldo Sánchez, aunque advirtió en conversación con Puranoticia.cl que "si pudiera buscar un resquicio legal, sí lo haría".

La madre explicó que "ahora estoy enfocada en el caso para que Humberto quede preso o no pase lo que ha pasado en los casos que han investigado. Hicieron una investigación del 2020 a la fecha y resulta que todos fueron sobreseídos a los dos años y medio, les quitan la licencia y para la casa. Entonces estoy concentrando mis energías en eso, porque quiero que se marque un precedente y, bueno, trabajando en lo de la ley".

PURANOTICIA