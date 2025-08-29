Registro capta feroz riña entre conductor y chofer de micro en plena Av. Libertad de Viña

Un conflicto vial terminó nuevamente en una brutal riña entre el conductor de un automóvil particular y el chofer de una micro en Viña del Mar.

Esta nueva pelea se registró este viernes en la avenida Libertad, donde el dueño del vehículo menor subió directamente a la micro de la línea 210.

Allí, se trenzó a golpes con el conductor de la locomoción colectivo, situación que terminó con parte importante de la máquina con sus vidrios rotos.

El hecho se registró durante la mañana de este viernes 29 de agosto y a vista y paciencia de los pasajeros y de quienes esperaban su bus en el paradero.

Una testigo del hecho relató a Puranoticia.cl que "las peleas y agresiones se han visto siempre, pero ahora las notamos más porque salen en las noticias".

Otro pasajero comentó que "la gente puede verse afectada y eso es un peligro. No sé cuál puede ser la solución, a lo mejor más funcionarios de Seguridad Pública que estén de punto fijo en algunos lugares, eso podría permitir que esto termine".

Una viñamarina sostuvo que "yo creo que es la droga. Esto es peligroso porque corren a toda velocidad, y uno por más que les pida que paren, no hacen caso".

Mira el video de la violenta pelea:

PURANOTICIA