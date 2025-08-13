Región de Valparaíso y Mendoza inician reuniones para mejorar condiciones del paso fronterizo para el tránsito de carga y pasajeros

Con la participación de autoridades y representantes de Chile y Argentina, se llevó a cabo la primera jornada de la Reunión del Comité de Integración Paso Sistema Cristo Redentor, instancia destinada a fortalecer la cooperación y el desarrollo conjunto en la zona fronteriza de ambos países.

La actividad, desarrollada en la ciudad de Concón, fue presidida por el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, y contó con la participación del gobernador de la provincia de Mendoza, embajadores de Cancillería Argentina, autoridades y representantes de la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado (Difrol) de Chile, así como el alcalde de Concón, Freddy Ramírez, y autoridades locales.

Mundaca señaló que "este encuentro es histórico. El contar con la presencia del embajador argentino en Chile y la presencia de nuestro embajador acreditado en la ciudad de Buenos Aires, es tremendamente importante. Nuestros pueblos tienen desafíos que son importantes y comunes, por lo pronto mejorar el paso fronterizo, hacerlo mucho más ágil".

Junto a esto, la máxima autoridad regional recalcó que “el tema del Corredor Bioceánico, integrar el Atlántico con el Pacífico, me parece que es determinante. Tenemos el puerto terrestre más grande de América Latina, el 50% de la mercadería provenientes del Mercosur en el primer trimestre pasaron por el puerto terrestre Los Andes. Somos una vía de acceso directo al Pacífico Sur; por tanto, es importante pensar fuera de la caja y pensar en el desarrollo de nuestros pueblos trascienden los gobiernos porque objetivamente esto nos permite pensar en el bienestar de todas y todos. Creo que este es un encuentro muy relevante”.

Por su parte, el gobernador de la provincia de Mendoza, Alfredo Cornejo, manifestó que “es muy relevante para la vida de nuestros pueblos, tanto de la V Región como de Mendoza, que el Comité de Fronteras vuelva a reunirse y es relevante si tenemos avances concretos. La verdad que ni la región ni la provincia de Mendoza tiene funciones sustantivas sobre la frontera, lo tienen los estados nacionales, la PDI de Chile, Gendarmería de Argentina, Migraciones de Chile, Migraciones de Argentina, la Aduana de Argentina y chilena son todos servicios nacionales, pero la verdad es que nuestras regiones se ven afectadas si eso no es fluido, si eso no funciona bien el ida y vuelta de nuestra gente que tiene interacción”.

Tras el acto inaugural, se constituyeron las comisiones y subcomisiones de trabajo, integradas por representantes de ambos países, las que abordaron temáticas como facilitación fronteriza, comercio y producción, turismo, infraestructura y transporte. La jornada concluyó con la entrega de las conclusiones de cada comisión a la secretaría del encuentro.

El embajador Chile en Buenos Aires, José Antonio Viera Gallo, comentó que “si queremos desarrollo, tiene que haber desarrollo, infraestructura, pasos fluidos, sin perder de vista el necesario control entre ambos países; si queremos que al mismo tiempo haya seguridad, tiene que haber colaboración estrecha entre las policías, colaboración estrecha entre las fiscalías y que el nuevo tratado de extradición entre ambos países sea aprobado prontamente por el Congreso argentino. Tenemos que pensar que estos dos países que tienen 5.500 kilómetros de frontera tienen que trabajar unidos, más allá de las orientaciones políticas que tengan los sucesivos gobiernos que van pasando de un lado a otro de la cordillera”:

En tanto, el embajador argentino en Chile, Jorge Faurie, puntualizó que “la región central de los dos países, como es ésta y la que está al otro lado de la frontera, son tremendamente importantes desde el punto de vista productivo y el Pacífico es el océano más dinámico. Para nosotros es muy importante tener una buena accesibilidad al Pacífico y lo que Valparaíso, San Antonio, toda esta zona ofrece, es extraordinariamente importante para hacer dinámica todas nuestras exportaciones, así que todas estas reuniones para nosotros son muy relevantes”.

El objetivo principal de esta comisión es mejorar las condiciones del paso para el tránsito de carga y pasajeros, disminuyendo los tiempos, optimizar los trámites e integrar las fronteras, es decir, que exista una sola revisión hacia ambos lados.

Así, uno de los ejes centrales de la discusión estará centrado en lograr el reposicionamiento del Corredor Bioceánico Central como una ruta estratégica para el comercio y la integración regional. Este corredor constituye la principal conexión entre Chile y el Mercosur, movilizando el 50% de la carga proveniente de Argentina hacia puertos chilenos.

En este contexto, el Gobierno Regional financió a través de un FIC-R el Observatorio de Carga y Logística (2023-2025), que integra datos en tiempo real sobre el estado de los puertos, seguridad, flujos y tiempos de espera, herramienta que podría ampliarse con información del lado argentino para fortalecer la toma de decisiones conjuntas.

Cabe hacer presente que el encuentro, que concluirá este jueves, permitirá entregar nuevos avances para la concreción de las medidas relacionadas para la optimización del Paso Fronterizo Cristo Redentor.

