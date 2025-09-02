Región de Valparaíso tendrá 17 puntos de control durante celebraciones de Fiestas Patrias

Dando cuenta de las últimas acciones, operativos y labor de las policías en la región de Valparaíso, se realizó el comité policial del primer día de septiembre, donde además se revisó la planificación ya diseñada para proveer de seguridad durante las extensas celebraciones de Fiestas Patrias que se aproximan.

En cuanto a la labor de los últimos días, la Policía de Investigaciones (PDI) dio cuenta de varios operativos y diligencias efectuadas en distintas ciudades en la última semana, los que obtuvieron importantes resultados en materia de incautación de armas, drogas, municiones, así como detenidos en los procedimientos desarrollados.

Carabineros, por su parte, informó que en la semana del 25 al 21 de agosto se registraron 835 detenidos a nivel regional por delitos de mayor connotación, violencia intrafamiliar, infracción a la ley de drogas, entre otros. Además, se realizaron 13.386 controles y fiscalizaciones, a locales de venta de alcohol, comercio en general, controles vehiculares y de identidad.

El delegado presidencial regional, Yanino Riquelme, dijo que “tenemos el listado de los eventos masivos que se van a desarrollar en la región. Tenemos un despliegue operativo para todos ellos. Además, va a haber un refuerzo para Carabineros desde Santiago, de tal forma de atender todos los requerimientos de seguridad. Y a ello hay que agregar que se hará todo un trabajo de fiscalizaciones en distintos ámbitos, por ejemplo, en la seguridad alimentaria, en las rutas, y para ello estamos trabajando con la seremi de Transportes, con el ministerio de Salud, con Senda para el control del consumo de alcohol y estupefacientes, con Sernac para la buena implementación de la ley del consumidor. La idea es que pasemos unas fiestas Patrias en tranquilidad y con alegría, sin tener que lamentar acciones que nos pongan en riesgo".

En tanto, el director regional de Senda, Carlos Colihuechún, indicó que “dentro de todos los planes, el más importante es cuidarse, es uno de los lemas que queremos instalar en cada institución pública, en cada institución privada, en cada empresa que desarrolle sus actividades de celebración con sus trabajadores y trabajadoras, en cada familia que desde ya está programando como va a celebrar estas Fiestas Patrias, porque dentro de todas las acciones que desarrollemos, no podemos dejar de lado que lo prioritario es tomar medidas de cuidado. Así que estuvimos presentando nuestro plan de campaña en el comité policial, también instalando lineamientos para que ellos en sus vocerías puedan hacer extensiva cada una de estas medidas de cuidado”.

Junto a la labor que desarrolla Senda con Carabineros, mediante el programa Tolerancia Cero, se van a implementar 17 puntos de control en la región, de manera continua entre el 16 y el 21 de septiembre, realizando controles de consumo de alcohol u otras sustancias a conductores y campañas preventivas en distintos eventos a realizarse en la región.

La seremi de Seguridad Pública, Alejandra Romero, indicó que “este comité policial tuvo la particularidad de revisar el trabajo de la última semana pero también compartir la coordinación respecto a los preparativos para estas fiestas patrias, ya que son varios días de celebraciones y queremos que todos puedan disfrutar con tranquilidad, sin excesos, por lo que desde ya estamos afinando los detalles para el despliegue operativo durante estos días y también para dar cobertura a los muchos eventos que se realizarán en nuestra región, por lo que el llamado es a disfrutar y cuidarse”.

En cuanto al despliegue, la autoridad explicó que “habrá un refuerzo en los controles carreteros en los principales accesos a la región, presencia policial en fondas y ramadas, la comisaría temporal en Parque Alejo Barrios y rondas policiales permanentes en zonas de alta afluencia de personas, en lugares turísticos. Tendremos también fiscalizaciones preventivas en terminales de buses y estaremos controlando la presencia de comercio ilícito. Además del despliegue de Carabineros también está la importante labor del patrullaje preventivo de los municipios y las coordinaciones establecidas con las delegaciones presidenciales provinciales. Senda realizará operativos de tolerancia cero en una docena de sectores y en general los servicios públicos que tienen injerencia en estas fiestas están plenamente enfocados en que podamos disfrutar de unas Fiestas Patrias con tranquilidad y seguridad”.

