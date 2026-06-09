Región de Valparaíso suma más de 423 mil millones de pesos en proyectos con aprobación para financiamiento

El trabajo de análisis de iniciativas de inversión por parte de la Seremi de Desarrollo Social y Familia de la región de Valparaíso durante este primer semestre ha aprobado una inversión total de $423 mil millones, mediante lo que se denomina “Recomendación Satisfactoria” (RS), el paso administrativo que permite a los proyectos ser financiados para su estudio previo, diseño o ejecución.

Salud, cultura y patrimonio, educación, seguridad pública, recursos naturales o deportes son algunos de los sectores que los profesionales analizan, generan recomendaciones y aprueban iniciativas.

En este primer semestre del 2026, en la región se entregaron 208 RS a iniciativas de inversión. A estas se suman las 271 iniciativas que vienen con RS de proyectos en ejecución y que han seguido sus procesos de avance favorables.

El seremi Nicolás Cerda señaló que "es clave relevar la importancia de la Unidad de Inversiones y las diferentes iniciativas que analizamos en nuestras oficinas. Nuestra región tiene un amplio territorio y presenta distintas necesidades, por lo que enfocar bien la inversión pública es fundamental para avanzar hacia el desarrollo integral de nuestros ciudadanos”.

En estos primeros seis meses del año, los sectores de proyectos que han recibido su RS y que presentan el mayor volumen de inversión son Transporte ($261 mil millones), Educación ($40 mil millones), Recursos Hídricos (36 mil millones) y Vivienda ($34 mil millones), seguidos por Deportes ($14 mil millones), Recursos Naturales ($13 mil millones) y Salud ($10 mil millones).

Para el coordinador de la Unidad de Inversiones de la Seremi, Pedro Augusto Santander, "es importante el trabajo que se hace en la evaluación de las iniciativas de inversión. La idea es poder identificar cuáles son los problemas que tienen realmente la comunidad y buscar las soluciones más adecuadas, con el mayor beneficio económico-social para el país. Con eso nos aseguramos de que las soluciones evaluadas sean las que realmente solucionen el problema que tienen las personas y con ello podemos contribuir al desarrollo económico y social de las comunas, las provincias y de toda la región".

INICIATIVAS DE INVERSIÓN

Dentro del sector Salud, algunas de las iniciativas de inversión con RS son, por ejemplo, el proyecto de habilitación de atención para niños y niñas con trastornos del neurodesarrollo del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, cuyo monto de inversión sobrepasa los $781 millones; la reposición del Cesfam Zapallar, de una inversión de $5.380 millones; y el diseño del proyecto de construcción del Cesfam sector La Gloria, en Los Andes, con una inversión de $151 millones.

En el sector de Transporte, la construcción de la conexión vía By Pass La Ligua, con una inversión sobre los $87 mil millones; el proyecto de diseño para la construcción de ciclovías y gestión de tránsito (etapa 2) en La Calera, con $303 millones.

En Recursos hídricos está la construcción de red pública de agua potable y alcantarillado en calle Sexta Sur de Valparaíso, cuya inversión total supera los $394 millones. O la extensión de red de alcantarillado en la Av. Los Claveles, en Algarrobo, con un total de inversión de $248 millones.

Finalmente, en el sector de educación está la construcción del Centro de Formación Académica Perfecto de la Fuente, en Rinconada, con una inversión total de $12.600 millones. También, la reposición del Jardín Infantil Sala Cuna “Blanca Nieves” de Olmué, con una inversión de $4.164 millones.

Cabe indicar que los proyectos que tienen su recomendación satisfactoria están listos para ser ejecutados, a la espera de contar con el financiamiento correspondiente, que puede provenir desde el Gobierno Regional, desde empresas estatales, o desde el presupuesto sectorial de cada ministerio relacionado al proyecto a desarrollar.

PURANOTICIA