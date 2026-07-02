Región de Valparaíso suma 13 proyectos de salud con luz verde para optar a financiamiento por más de $8 mil millones

En la región de Valparaíso, durante este 2026, la Seremi de Desarrollo Social y Familia entregó 13 Recomendaciones Satisfactorias (RS) por un monto total que supera los $8 mil millones a proyectos de inversión del área de la Salud, paso que les permite optar a financiamiento para seguir sus procesos de diseño o ejecución, según corresponda.

Los proyectos que recibieron su RS este año están localizados en seis provincias de la región. Existen iniciativas que construirán instalaciones nuevas, otras que se encargarán de conservar y restaurar infraestructura para mejorar las condiciones de atención actuales en diferentes localidades.

Al respecto, el delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, destacó "el trabajo profesional del Ministerio de Desarrollo Social y Familia con todos sus analistas, que nos ha permitido evaluar satisfactoriamente proyectos que están postulando a fondos regionales y nacionales para inversión pública en salud. Esos proyectos, cuando se concreten, van a significar una inversión de más de $8 mil millones".

"Por eso es súper significativo para nosotros como Gobierno destacar este tipo de trabajo colaborativo entre las municipalidades, los servicios públicos y Mideso, que es el organismo que tiene la competencia por ley de evaluar cada proyecto. Es una buena noticia que tengamos una cartera de inversión en salud por más de ocho mil millones de pesos, especialmente en lo que se refiere a la atención primaria de salud”, agregó la autoridad regional.

Por su parte, el seremi de Desarrollo Social y Familia, Nicolás Cerda, comentó que "la realidad de la región es clara y debemos tomar acciones al respecto: somos la región con mayor índice de envejecimiento del país. Invertir en salud es clave para prepararnos ante las necesidades de una sociedad que requiere más cuidados e infraestructura que dé soporte a esta situación. Actualmente, existen proyectos de inversión en toda la región que buscan mejorar las condiciones de centros de atención primaria de salud, centros de salud familiar y también postas rurales".

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al día hoy, existen 13 RS entregados durante el 2026, que corresponden a proyectos de seis de las ocho provincias de la región. Algunos de estos proyectos son:

En la provincia de Valparaíso, el proyecto de conservación de la infraestructura del Cesfam Jorge Kaplan de Viña del Mar, con una inversión total que supera los $1.000 millones.

En la provincia de Marga Marga, la construcción de la Posta de Salud Rural en Lliu Lliu, Limache, con un costo total estimado de $1.813 millones.

En la provincia de Petorca, la reposición del Cesfam Chincolco de Petorca, con un monto de inversión que supera los $123 millones.

Asimismo, en la provincia de San Felipe, destaca la construcción de la Posta de Salud Rural La Colonia, en Catemu, con una inversión esperada de más de $49 millones.

En la provincia de Los Andes, la construcción del Cesfam en el sector La Gloria, en la comuna de Los Andes, de un total de $151 millones de inversión.

También en la provincia de San Antonio, el proyecto de reposición del Centro de Salud Familiar “30 de Marzo” de San Antonio, con un monto total esperado de $61 millones.

Según datos del último Censo, Valparaíso es la región con el mayor índice de envejecimiento, con 98,6 habitantes de 65 años o más por cada 100 personas de 14 años o menos. Esta realidad ha hecho que las autoridades hagan un análisis de las necesidades de salud de los habitantes de la región. Por esta razón han decidido darles prioridad a iniciativas de inversión del área de la salud que buscan construir o mejorar la infraestructura médica en las diferentes provincias.

PURANOTICIA