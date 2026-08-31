Región de Valparaíso será priorizada para construir el futuro Macrocentro del Cáncer

La ministra de Salud, May Chomali, anunció que la región de Valparaíso será priorizada para la instalación de un futuro Macrocentro del Cáncer, iniciativa que busca fortalecer la capacidad de atención oncológica de la red pública regional.

El anuncio fue valorado por autoridades y representantes médicos de la zona, considerando las actuales limitaciones de la red para abordar la creciente demanda por diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad. De acuerdo con los estudios de prefactibilidad realizados por el Servicio de Salud, el proyecto requeriría una inversión superior a los $216 mil millones.

La eventual infraestructura contempla ocho aceleradores lineales y más de 45 sillones de quimioterapia, equipamiento que permitiría ampliar significativamente la capacidad regional para entregar tratamientos oncológicos de alta complejidad.

Actualmente, el Servicio de Oncología dispone de dos equipos de acelerador lineal, de los cuales uno ya habría superado su vida útil, situación que evidencia parte de las brechas existentes en materia de equipamiento especializado.

El anuncio fue destacado por el delegado presidencial regional, Manuel Millones, quien señaló que "es una gran noticia el anuncio que ha hecho nuestra Ministra de Salud y nuestro subsecretario en orden a que la región de Valparaíso sea una prioridad para instalar el Macrocentro del Cáncer".

Millones agregó que desde el Gobierno se realizaron gestiones para que la iniciativa fuera incorporada en la Ley Nacional del Cáncer y su reglamento, calificando el anuncio como un avance después de años de gestiones en torno al proyecto.

Desde el Colegio Médico de Valparaíso también valoraron la decisión. Su presidente, Ignacio de la Torre, sostuvo que "es una excelente noticia para la red de salud de la región saber que vamos a ser priorizados, tal como lo establecía la Ley Nacional del Cáncer, con un centro oncológico regional".

De la Torre agregó que un centro especializado no solo permitiría ampliar las atenciones de salud, sino también generar instancias de formación de profesionales, capacitaciones, subespecialidades e investigación clínica, además de desarrollar modelos de atención centrados en los pacientes.

En la misma línea, el jefe del Servicio de Oncología del Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso, José Solís, recordó que "en Chile, el cáncer constituye una de las principales causas de muerte. Cada año se diagnostican más de 60.000 nuevos casos y más de 31.000 personas fallecen por esta enfermedad".

Solís explicó que el futuro Macrocentro permitiría concentrar tratamientos oncológicos de alta complejidad e incorporar tecnología y especialistas, además de fortalecer la capacidad resolutiva de la red pública regional.

El médico también puso énfasis en el impacto que una iniciativa de estas características podría tener en las brechas de acceso a la salud. A su juicio, contar con un centro especializado en la región permitiría avanzar en diagnósticos y tratamientos más oportunos y contribuir a reducir las listas de espera.

"El lugar donde una persona vive no puede determinar la oportunidad ni el nivel de complejidad del tratamiento que recibe", afirmó Solís, quien sostuvo que el proyecto se encuentra alineado con los objetivos de la Ley Nacional del Cáncer y el fortalecimiento de la Red Oncológica Nacional.

La priorización anunciada para la región de Valparaíso abre ahora una nueva etapa para el proyecto, cuyo avance deberá traducirse en las distintas fases técnicas y administrativas necesarias para concretar un futuro centro de estas características.

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