Región de Valparaíso revela su programa de Fiestas Patrias 2025: fondas y actividades culturales marcarán las celebraciones

Las autoridades de la región de Valparaíso afinan los últimos detalles para dar el vamos oficial a las celebraciones de Fiestas Patrias 2025, presentando un completo calendario de eventos que se desarrollarán en toda la zona.

La programación busca ofrecer una variada oferta de tradiciones chilenas para residentes y turistas, con el objetivo de fomentar un feriado seguro y entretenido. Estas son algunas de las actividades dieciocheras programadas.

Limache: El evento principal será “Todos pa’ Limache”, que se realizará del 17 al 21 de septiembre en el Estadio Municipal Ángel Navarrete Candia. Contará con ramadas, cocinerías, juegos típicos y, como gran novedad, la instalación de un circo. Entre los artistas confirmados están Los Vikings 5, Christell, Sonora Malecón y la Sonora Dinamita.

Valparaíso: Las tradicionales ramadas del Parque Alejo Barrios en Playa Ancha abrirán sus puertas del 17 al 21 de septiembre. La ciudad puerto también revivirá el 17 de septiembre la histórica Fogata del Pescador en la Caleta El Membrillo.

Viña del Mar: El Sporting Club será el anfitrión de la "Fiesta Criolla 2025", una celebración que se extenderá del 17 al 21 de septiembre.

Villa Alemana: La celebración oficial comenzará el jueves 18 de septiembre a las 12 del día. El evento contará con espacios para emprendedores locales, cocinerías, juegos criollos y una gran carpa central con patio de comidas y pista de baile gigante. Los platos fuertes musicales serán las presentaciones de Los Viking's 5 y La Sonora Malecón.

San Antonio: Fiesta de la Chilenidad en La Pataguilla, del 17 al 20 de septiembre.

Algarrobo: Fiesta Costumbrista en el sector El Manzano, del 17 al 20 de septiembre.

Puchuncaví: Fiesta Costumbrista en la Medialuna, del 17 al 21 de septiembre.

Putaendo: Gran Fiesta Huasa Sahondé en el Parque El Huaso, del 18 al 20 de septiembre.

Los Andes: Fiesta “El Guatón Loyola” en el Parque Urbano, del 17 al 21 de septiembre.

Casablanca: Ofrecerá un "Esquinazo" en la calle Chacabuco el 12 de septiembre, y un encuentro folclórico en la Plaza de Armas el 13 de septiembre.

