La región de Valparaíso registró un promedio de ocupación hotelera de 63,74% durante enero de 2026, considerando la primera y segunda quincena del mes, de acuerdo con el último Barómetro de Ocupación Hotelera elaborado por la Cámara Regional del Comercio de Valparaíso (CRCP) y la Corporación Regional de Turismo (CRTV).

La cifra se ubica por sobre el promedio observado en enero de 2024 (59,33%), aunque por debajo del registro alcanzado en 2025 (66,9%).

Desde el gremio explicaron que este desempeño se da en un contexto marcado por una menor llegada de turistas argentinos a la región, fenómeno que ha sido reportado durante la actual temporada estival en comparación con el año anterior, con efectos especialmente visibles en destinos tradicionales del borde costero.

Al respecto, la gerenta general de la CRCP, Marcela Pastenes, señaló que “los resultados de enero muestran que el turismo regional se mantuvo activo, pero con una redistribución clara de los flujos, explicada por factores externos y por cambios en el comportamiento de los visitantes dentro del territorio”.

Por su parte, el gerente (i) de la CRTV, Erick Fuentes, indicó que “estamos cerrando un mes con cifras que ratifican el atractivo de nuestra región como destino turístico. El balance final muestra una ocupación efectiva de 66,81% durante la primera quincena y de 60,66% en la segunda mitad, lo que da como resultado un promedio mensual de 63,74%. Estos números confirman que la Región de Valparaíso sigue siendo uno de los destinos preferidos a nivel nacional, destacando comunas como Olmué, que alcanzó una ocupación de 80,34% durante todo enero”.

El informe también evidencia diferencias relevantes entre comunas. La gerenta general de la CRCP indicó que “los niveles más bajos de ocupación hotelera observados en Valparaíso (41,71%) y Viña del Mar (68,76%) podrían estar asociados, en primer lugar, a la menor llegada de turistas argentinos, explicada principalmente por factores económicos y por un menor atractivo del turismo de compras, debido a un tipo de cambio menos favorable. En contraste, destinos como Concón registraron un 75,67% de ocupación -la cifra más alta del borde costero de la Provincia de Valparaíso-, mientras que Olmué superó el 80%, impulsado por eventos de alta convocatoria como el Festival del Huaso”.

En ese mismo contexto, durante la segunda quincena de enero se registraron cierres preventivos de playas en sectores del Litoral de los Poetas, producto de alertas sanitarias asociadas a la presencia de fragata portuguesa, situación que contribuyó a una redistribución de la demanda turística dentro de la región durante ese período.

PROYECCIÓN

Desde una mirada comparativa, los datos confirman una recuperación sostenida del sector turístico en los últimos tres años. Mientras el promedio total de ocupación hotelera durante la temporada estival 2024 alcanzó un 62,3%, en 2025 subió a 71,7%, y en 2026 se observa un desempeño más moderado, condicionado por factores coyunturales, pero aún superior a los niveles registrados en el período postpandemia.

“De cara a febrero, nuestras proyecciones son alentadoras. Ya registramos una intención de reserva del 55,74% para la primera quincena. Destaca el interés por experiencias vinculadas al entorno natural, donde la Reserva de la Biosfera Parque Nacional La Campana lidera las proyecciones con un 76,10%, seguida por el Litoral Ritoque–Los Molles con un 71,15%”, señaló Fuentes.

En este escenario, el cierre preventivo de playas en Concón registrado el 5 de febrero, debido nuevamente a la presencia de fragata portuguesa, podría afectar la ocupación efectiva del período, replicando comportamientos observados en zonas que enfrentaron restricciones sanitarias durante enero.

“El seguimiento permanente de estos indicadores es clave para anticipar escenarios, ajustar la planificación turística y fortalecer la coordinación público-privada, especialmente en temporadas donde factores externos pueden incidir de manera relevante en la dinámica del sector”, concluyó Pastenes.

