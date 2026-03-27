Región de Valparaíso proyecta un 56,7% de ocupación hotelera para Semana Santa

La región de Valparaíso proyecta una ocupación hotelera promedio de 56,76% durante el fin de semana largo de Semana Santa (2 al 5 de abril), según el Barómetro de Intención de Ocupación, elaborado por la Cámara Regional del Comercio de Valparaíso (CRCP) y la Corporación Regional de Turismo (CRTV).

La cifra se ubica por debajo del 66,4% de ocupación efectiva registrado en igual período de 2025, aunque se mantiene en niveles positivos considerando el contexto actual.

“Semana Santa será un termómetro real de cómo el alza en el precio de los combustibles podría impactar el crecimiento y desarrollo del turismo en la región de Valparaíso”, señaló la gerenta general de la CRCP, Marcela Pastenes.

“Si bien, esta cifra se ubica por debajo del 66,4% registrado en Semana Santa del año pasado, los resultados podrían variar en los próximos días. Hemos observado un cambio en el comportamiento de los turistas, que tienden a concretar sus reservas con menor anticipación, concentrándose cada vez más en los días previos al viaje”, agregó.

Por su parte, el gobernador regional y presidente de la CRTV, Rodrigo Mundaca, destacó que "Semana Santa es una conmemoración que tradicionalmente genera una alta afluencia de visitantes en la región de Valparaíso, con destinos preferentes como la Reserva de la Biósfera La Campana–Peñuelas, particularmente en Olmué, así como Viña del Mar, Concón y también Rapa Nui, que sigue siendo un destino de gran interés”.

A nivel territorial, el barómetro muestra una alta heterogeneidad en la ocupación proyectada. Entre los destinos con mayor reserva destacan Concón (87,68%) y Olmué (79,74%), mientras que otras zonas presentan niveles más contenidos, como Viña del Mar (50,98%) y El Quisco (43,57%).

En cuanto a los principales destinos de la región, la Reserva de la Biósfera Parque Nacional La Campana lidera la intención con un 74,49% de reservas, seguida por Rapa Nui (65,48%) y el litoral Viña del Mar–Concón (60,50%).

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