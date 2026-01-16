Región de Valparaíso marcó récord histórico de denuncias el 2025, con fuerte alza en delitos financieros: homicidios y robos cayeron

El Ministerio Público de Valparaíso, a través de la fiscal regional Claudia Perivancich, entregó un balance de lo que fue el trabajo de la entidad durante el año 2025, instancia donde se reportó un importante aumento de denuncias, una caída en los delitos de homicidios y un incremento considerable en los delitos financieros.

Durante el año pasado, en la región de Valparaíso se registraron 206.707 denuncias, lo que equivale al 10,8% del total nacional, consolidándose nuevamente como la segunda región con mayor ingreso de causas en el territorio nacional. Esta cifra representa un incremento del 18% en comparación con el año 2024.

Cabe destacar que entre los años 2023 y 2024 el aumento fue de un 13%, por lo que el crecimiento observado durante el último período resulta aún más significativo. Asimismo, es importante señalar que este volumen de denuncias constituye el mayor registro desde la implementación de la Reforma Procesal Penal en la región.

La máxima autoridad regional del Ministerio Público indicó que el mayor porcentaje de denuncias se concentró en las fiscalías de Viña del Mar, Valparaíso, San Antonio, San Felipe y Quilpué, que en su conjunto representan más del 66% del ingreso regional.

La página web de la Fiscalía, desde el año pasado incorporó un banner para la realización de denuncias en línea. Esta medida podría estar incidiendo en el aumento de las denuncias registradas, así como en aquellas ingresadas a través del Tribunal de Familia, las que se han incrementado en un 179%. Mientras que las denuncias en Carabineros, que representan cerca del 80% de los ingresos, aumentaron cerca de 9%.

MENOS HOMICIDIOS Y ROBOS

Luego, la fiscal Perivancich informó que dentro de la categoría de homicidios, considerando todos los grados de desarrollo de los delitos, se observa una disminución de un -17%, vale decir 56 delitos de este tipo menos que el año anterior.

En cuanto al delito de femicidio íntimo, el 2025 tuvo un aumento de dos delitos, equivalente a un 5% comparado a 2024, cifra inferior a lo observado entre 2023 y 2024, donde el incremento llegó a 8,1%. De acuerdo a las cifras observadas, aumentaron los delitos en su conjunto, sin embargo, disminuyeron en dos las víctimas fallecidas.

En la instancia también se indicó que los delitos sexuales, en su categoría, presentaron un ingreso similar al año anterior, siendo el abuso sexual el ilícito más recurrente.

Respecto a los delitos asociados a robos violentos, en la Cuenta Pública de la Fiscalía Regional de Valparaíso señalaron que estos disminuyeron un 3,8%. Esta situación contrasta con la percepción general de aumento de este tipo de delitos.

Los delitos contra leyes de propiedad intelectual e industrial presentan un incremento de un 88%, en números absolutos, con un aumento de 574 delitos, cerrando así el detalle de ilícitos cometidos el 2025 que registraron un aumento en sus cifras.

DELITOS FINANCIEROS

De manera sorpresiva, los ilícitos que más aumentaron el 2025 tienen que ver con la categoría de delitos de leyes especiales, cifrados aproximadamente en 146%, porcentaje que equivale a 25.541 casos más que el año 2024.

Según expuso la fiscal Perivancich en su Cuenta Pública 2025, destacan en esta categoría el delito de uso malicioso de tarjetas, claves y dispositivos financieros, que representa aproximadamente el 83% del ingreso en esta categoría.

También se mencionaron los delitos relativos a violencia institucional, donde se denunciaron un total de 184 casos, vale decir, 72 ilícitos menos que en 2024.

Además hubo 17.980 casos de violencia intrafamiliar, cifra superior en un 11% a lo ingresado el año anterior, representando cerca del 9% del ingreso total de la región. El 29% de los delitos correspondió a amenazas, el 29% a lesiones menos graves y el 14% a maltrato habitual en contexto VIF, resultados análogos a los alcanzados el 2024.

De esta manera, del total de causas ingresadas, 4.183 correspondieron a casos de responsabilidad penal adolescente (RPA), es decir, el 2% del ingreso, proporción que se mantiene igual a años anteriores. Esta cifra representa un aumento de 525 casos respecto del año anterior, coincidente con el aumento de ingresos totales en 2025.

Cabe hacer presente que los casos de RPA dan cuenta de investigaciones en las cuales hay al menos un imputado. Estas causas involucran a menores de entre 14 y 17 años que fueron imputados, en su gran mayoría, como infractores de ley por una serie de diferentes delitos, como faltas, lesiones, amenazas y hurtos.

JUICIOS ORALES

En materia de juicios orales, aun cuando la región de Valparaíso presentó una disminución del 12% en la cantidad de causas con juicios orales respecto a 2024, continúa siendo la zona con mayor número de estos procedimientos a nivel nacional. Durante el 2025 concentró el 19% del total de juicios orales realizados en el país.

Vale indicar que la Fiscalía Regional que ocupa el segundo lugar alcanza 9% del total de juicios orales, es decir, 10 puntos porcentuales menos que la de Valparaíso.

En este contexto, la región llevó ante los Tribunales de Juicio Oral en lo Penal un total de 1.769 causas, de las que 1.342 concluyeron con sentencia definitiva condenatoria, lo que representa 76% del total, similar al registrado el año anterior.

En materia de procedimientos abreviados, las fiscalías locales sumaron 10.265 sentencias condenatorias, de un total de 10.270 procedimientos, lo que equivale a un 99,95% de conflictos penales tramitados por este mecanismo, para el conocimiento y fallo de delitos cuya pena solicitada, en general, no fuere superior a 5 años de presidio.

En términos de procedimientos simplificados, fórmula establecida para hechos punibles con penas de no más de 540 días de presidio, de un total de 11.138 términos, aproximadamente en un 44,2% se alcanzó una sentencia definitiva condenatoria.

La Cuenta Pública 2025 del Ministerio Público de Valparaíso, a cargo de la fiscal regional Claudia Perivancich, dejó en evidencia un escenario marcado por el aumento sostenido de las denuncias en la zona, especialmente en los asociados a delitos financieros, junto con una baja en los ilícitos más graves, como homicidios y robos violentos.

PURANOTICIA