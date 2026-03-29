Región de Valparaíso lidera caída nacional en emisión de licencias médicas durante 2025

Con un retroceso del 16%, la Región de Valparaíso se posicionó como la zona con la mayor disminución en la tramitación de licencias médicas durante el 2025. Esta cifra, proporcionada por la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso), supera el promedio nacional, que experimentó una baja del 13% en el mismo periodo.

El balance anual detallado por el organismo fiscalizador indica que en Valparaíso se gestionaron 751.595 permisos, lo que representa una caída significativa frente a las 897.385 licencias emitidas en 2024, equivalente a una variación negativa del 16,2%. En el ranking de descensos, le sigue la Región del Maule con una reducción del 14,3% (bajando de 450 mil a 385 mil documentos) y Coquimbo, que registró una contracción del 14%, totalizando 276 mil licencias.

Respecto a la distribución geográfica de estos documentos, la Región Metropolitana sigue concentrando el grueso de la actividad con un 40,6%, seguida por Valparaíso con un 10,7% y el Biobío con un 10,4%. Según la Suseso, la estructura territorial de la emisión no ha presentado variaciones sustanciales.

Rodrigo Varela, gerente legal de ALTO Inmune, analiza este fenómeno señalando que "el comportamiento región por región muestra una reducción generalizada que responde al efecto disuasorio de la fiscalización intensificada tras los escándalos de 2025. Sin embargo, debemos analizar estas cifras con cautela: la baja no necesariamente indica ausencia de fraude, sino potencialmente una adaptación de los emisores irregulares que ahora operan bajo esquemas más sofisticados para evadir controles".

El experto advierte sobre una brecha en la vigilancia entre la capital y el resto del país. Al respecto, Varela enfatiza que “existe una asimetría en la capacidad de fiscalización. La Región Metropolitana concentra mayor presencia de organismos fiscalizadores, medios de comunicación y volumen de denuncias, lo que genera mayor presión sobre emisores irregulares".

Bajo esa misma línea, el ejecutivo sostiene que "en regiones, particularmente aquellas más alejadas, la fiscalización es menos intensiva y los controles pueden ser más laxos, lo que históricamente ha permitido que operen redes de fraude con mayor tranquilidad. Hemos detectado casos en Valparaíso, Los Lagos, Coquimbo y Antofagasta donde médicos emitían volúmenes anómalos sin que saltaran alarmas inmediatas".

La ofensiva judicial contra el uso indebido de este beneficio también se ha trasladado a provincias. Datos de ALTO Inmune revelan que la Región de Concepción es la segunda con más acciones legales después de Santiago, acumulando más de 15 imputaciones. Entre los casos más críticos destaca el de 13 profesionales (un traumatólogo y 12 cirujanos) de diversas regiones que emitieron entre 3.410 y 5.734 licencias en un año, lo que supuso un gasto superior a los $9.000 millones en subsidios estatales. Asimismo, se han detectado operativos en Puerto Montt que involucraban a médicos extranjeros en centros de fachada.

Finalmente, Varela concluye que "el mapa regional de licencias médicas revela que el fraude no es un fenómeno exclusivamente metropolitano. Si bien la reducción generalizada es positiva, no podemos declarar victoria prematura. La fiscalización en regiones debe intensificarse permanentemente, fortaleciendo la coordinación entre Suseso, isapres, Fonasa, contralorías regionales y el Ministerio Público. Nuestras más de 100 querellas en regiones durante 2025 son solo el comienzo de un trabajo que debe sostenerse en el tiempo para proteger la integridad del sistema previsional a lo largo de todo Chile, no solo en Santiago".

Cabe mencionar que ALTO es una compañía multinacional de servicios orientada a la protección de activos y personas mediante tecnología, con operaciones activas en Chile, México, Colombia, España y Estados Unidos.

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