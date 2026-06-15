Alerta de paro: 3 mil micros dejarían de circular en la región de Valparaíso por deudas del Ministerio de Transportes con conductores

Según denuncian los conductores de microbuses del Gran Valparaíso, las millonarias deudas que mantiene el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones por concepto de subsidios y compensaciones, continúan generando preocupación en el gremio. A los pagos pendientes por congelamiento tarifario en Valparaíso, Viña del Mar, Concón, Quilpué y Villa Alemana se suman recursos adeudados asociados a la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE) y a beneficios para adultos mayores en distintas provincias.

La situación ha sido advertida en reiteradas oportunidades por dirigentes del transporte público, quienes aseguran que los retrasos en los pagos han terminado afectando directamente a los trabajadores y operadores del sistema. En ese contexto, desde el gremio de microbuseros de la zona manifestaron que la continuidad de esta problemática podría derivar en medidas de presión durante las próximas semanas.

El presidente de la Confederación Regional del Transporte Terrestre, Óscar Cantero, explicó a Puranoticia.cl que el gremio se encuentra evaluando los pasos a seguir frente a la falta de respuestas concretas por parte de la autoridad, señalando que "estamos evaluando la situación, me comunicaré con la gente de Santiago para ver en qué posición están para solucionar lo de Viña Bus y Gran Valparaíso, a quienes se les deben más de nueve meses por congelamiento de tarifa, ante lo cual los trabajadores ya no resisten más con estas deudas del Ministerio de Transportes".

Respecto a la situación en Quilpué y Villa Alemana, el dirigente indicó que "aquí hay otro problema que se suscita. Si bien, se han iniciado los pagos pendientes de septiembre a marzo, que es un compromiso del Ministerio para pagar a los conductores de Marga Marga, aún está pendiente el pago del adulto mayor, que es del año pasado".

"También se debe la TNE de enero y febrero, que tampoco se ha pagado y que el Ministerio no ha solucionado", afirmó el dirigente de los microbuseros de la región.

En esa misma línea, sostuvo que "por eso se ha hablado de una paralización más regional porque tenemos problemas en San Antonio también, que tampoco se les ha pagado a los conductores. Entonces se está evaluando esa situación y se está conversando con los sindicatos para ver la determinación que se va a tomar".

Precisamente debido a estos incumplimientos, el gremio no descarta impulsar una paralización regional de la locomoción colectiva a fines de junio. Sobre el alcance que podría tener una eventual movilización, Cantero advirtió que "si se suma San Antonio, calculamos unos 3 mil buses que deberían dejar de funcionar en toda la región".

Acerca de los plazos para adoptar una decisión, el dirigente señaló que "hay que esperar unos 15 días, así que de aquí a fin de mes, si no hay respuesta del Ministerio de Transportes de hacer los pagos que corresponden, obviamente se va a tomar la determinación de paralización regional". Asimismo, enfatizó que "eso es lo que se buscaría porque en esas condiciones se va a reaccionar de esa forma".

El representante del transporte también aseguró que los problemas no se limitan al Gran Valparaíso, Marga Marga y San Antonio, explicando que "estamos buscando conversaciones para llegar a Quillota, Los Andes y San Felipe porque ahí también hay problemas. Tampoco se les está pagando toda la TNE como corresponde".

Además, el representante de los microbuseros agregó que "también hay situaciones bien complejas respecto de estas compensaciones y subsidios que el Ministerio de Transportes no paga porque al final todo esto del adulto mayor y la rebaja de los estudiantes por la TNE está saliendo del bolsillo de los conductores, y eso no puede ser". Por ello, afirmó que "se está evaluando llegar a esos sectores también".

De esta manera, mientras el Ministerio de Transportes mantiene pagos pendientes que afectan a distintas zonas de la región, los conductores de microbuses iniciaron una ronda de conversaciones con sus sindicatos para definir los pasos a seguir. La posibilidad de una paralización regional permanece sobre la mesa y su concreción dependerá de las respuestas que entregue la autoridad durante los próximos días.

PURANOTICIA