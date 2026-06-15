Fiscalización de la PDI y la Armada en Quintero deja seis extranjeros denunciados y dos detenidos por mantener órdenes vigentes

La Policía de Investigaciones (PDI) de Quintero, en conjunto con personal de la Capitanía de Puerto de la Armada, efectuaron un servicio especial orientado a fiscalizar a ciudadanos extranjeros en situación migratoria irregular, infracción a la Ley de Drogas y prófugos de la justicia, en diversas localidades de interés de la comuna.

La jefa subrogante de esta unidad de la PDI, subprefecta Rosario Muñoz, señaló que “estas fiscalizaciones se efectuaron en diversas localidades de interés, obteniendo como resultado un total de 103 personas fiscalizadas, detectando entre ellos a seis extranjeros denunciados y dos órdenes de aprehensión pendientes".

La oficial de la policía civil detalló que una de las detenidas es una mujer que mantenía una orden de aprehensión por amenazas simples y un hombre por contrabando.

Finalmente, la PDI aseguró que continuaran con estas fiscalizaciones en la jurisdicción, dando cumplimiento a las directrices emanadas por el alto mando institucional.

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