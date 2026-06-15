Pescadores de Caleta Portales se lanzan contra el Gobierno y acusan exclusión en bono por alza de combustibles: "Nos están desuniendo"

Mientras los trabajadores portuarios y los conductores de microbuses han anunciado movilizaciones en los próximos días, en el sector pesquero de Valparaíso también existe inquietud por los efectos del alza de los combustibles. Sin embargo, los pescadores de Caleta Portales descartaron, por ahora, convocar a protestas, aunque advirtieron su malestar por la forma en que se está distribuyendo el bono de $100.000 entregado por el Gobierno para enfrentar el incremento en el precio de la bencina.

El presidente del Sindicato de Pescadores de Caleta Portales, Pedro Tognio, sostuvo en conversación con Puranoticia.cl que el aumento en el valor de los combustibles ha impactado fuertemente la actividad que realizan, señalando que "el alza de la bencina nos ha afectado enormemente. Nosotros ocupamos más bencina que todos y estamos gastando $150.000 o un poco más sólo en bencina".

En ese contexto, indicó que la ayuda del Ejecutivo ha generado división dentro del sector, ya que "dieron un bono de $100.000 pero están desuniendo a los pescadores con todo esto porque nosotros somos 170 pescadores y hay como 48 dueños de materiales solamente. Y los demás pescadores no podemos hacer nada. Yo no tengo material y tampoco ni una ayuda del Gobierno".

Asimismo, explicó que "el bono les llega sólo a los dueños de materiales, pero arriba de un bote andan dos o tres pescadores más y a ellos no les llega nada. Somos tres dirigentes que no recibimos ni uno porque no tenemos material, deberían haber dicho que era menos plata pero por pescador".

En la misma línea, Tognio afirmó que una parte importante de los trabajadores de la caleta quedó excluida del beneficio, precisando que "hay 50 dueños de materiales, entonces a 120 personas no les llega. A los que tienen bote y motor sí, pero a los que no tienen no les llega nada". Además, subrayó que existe una molestia transversal entre los afectados, indicando que "todos reclaman lo mismo, de por qué siempre nos dejan a un lado a los pescadores y sólo ayudan a los dueños de materiales".

Respecto de las gestiones realizadas ante las autoridades, el dirigente señaló que han planteado su preocupación a distintas instancias, indicando que "queremos llamar a las autoridades para que se acerquen a solucionar los problemas con nosotros, también se lo dijimos al Gobernador (Rodrigo Mundaca), de hecho tuvimos que salir a la calle para que nos pudiera dar alguna respuesta".

Junto con ello, destacó la forma en que habitualmente se distribuyen los apoyos al interior de la organización, manifestando que "nosotros, cuando se dan algunas lucas, las repartimos entre todos, hasta a los viejitos que están postrados en casa. Nosotros repartimos por igual aquí". Sin embargo, sostuvo que "ahora con este bono no pasó eso porque lo recibieron los dueños de materiales, que compraron bencina".

Tognio también pidió considerar a todos los trabajadores del sector, enfatizando que "el llamado a las autoridades es a que se preocupen de todos los pescadores por igual, que no hagan pelear a los pescadores porque con esto nos están desuniendo". De todas formas, aclaró que "por el momento no estamos en movilización porque hay que darle tiempo al tiempo y ver si cumplen lo que prometen".

El dirigente también cuestionó a la Municipalidad de Valparaíso por los recursos destinados a la próxima celebración de la Fiesta de San Pedro. En ese sentido, explicó que "nosotros rendimos cuenta y todos los años recibíamos aporte de la municipalidad". Sin embargo, aseguró que "el año pasado le pagó $36 millones a la Caleta El Membrillo. A nosotros no porque no teníamos pagado. Pagamos ahora, amenazamos con salir a la calle y nos pasaron $5 millones, pero a El Membrillo le pasaron $8 millones".

Frente a esta situación, manifestó su descontento cuestionando "¿qué pasa con las dos caletas, si debería ser parejo para las dos?". Finalmente, expresó que "ese es el descontento que tenemos con el Municipio, que tampoco se ha acercado a hablarnos. No sé qué tienen con nosotros, no sé si quieren que salgamos a la calle o qué".

Pese a las críticas dirigidas tanto al Gobierno como al Municipio porteño, desde el Sindicato de Pescadores de Caleta Portales señalaron que seguirán esperando respuestas de las autoridades antes de evaluar eventuales acciones de movilización.

PURANOTICIA