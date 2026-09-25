Región de Valparaíso lidera el robo de baterías de telecomunicaciones: activan mesa para frenar vandalismo contra las antenas

La subsecretaria de Telecomunicaciones, Romina Garrido y el seremi de Transportes y Telecomunicaciones de Valparaíso, Matías Valenzuela, junto a los senadores Camila Flores y Andrés Longton, y representantes de municipalidades, policías, Armada de Chile, Fiscalía y empresas de telecomunicaciones, conformaron la primera Mesa de Conectividad y Seguridad Pública de la región de Valparaíso.

La instancia busca coordinar acciones con el objetivo de establecer una hoja de ruta que aborde los principales problemas de red que enfrenta la región de Valparaíso: el robo y vandalismo de infraestructura digital, incluyendo el robo de baterías de telecomunicaciones, las cuales son fundamentales para el funcionamiento de las antenas en caso de emergencias y cortes de suministro eléctrico.

Según Chile Telcos, gremio que reúne a las principales empresas de telecomunicaciones, en la región de Valparaíso se han sustraído cerca de 1.900 baterías, siendo la región con más cantidad de estos elementos robados. Un 20% del total de las baterías robadas en todo el país ocurre en esta región. Mientras, respecto a la cantidad de vandalismos a la infraestructura de telecomunicaciones, la región se ubica en el segundo lugar a nivel nacional, con 581 eventos que han afectado a cerca de 5.000 antenas entre 2025 y junio de 2026.

En el mismo periodo, los datos muestran que el 37% de las baterías robadas en la región se concentran en las comunas de Valparaíso, Viña del Mar y Casablanca. En total, un 12% de las antenas de la región fueron afectadas por vandalismo y robo.

Ante estos antecedentes, en la Mesa se abordaron soluciones como el fortalecimiento de las acciones de fiscalización, impulsar el traslado de sitios móviles que han sido vandalizados de forma repetitiva por parte de las empresas de telecomunicaciones, junto con posibles medidas legislativas, como establecer la obligatoriedad de que este tipo de baterías de respaldo circulen con guía de despacho y/o compra.

Además, la instancia permite contar con información valiosa para enfrentar de manera coordinada a las bandas que se dedican a esta actividad que, a nivel nacional, causan perjuicios económicos de hasta 10 millones de dólares para las empresas y que deja sin conectividad a cientos de familias del país.

“Valparaíso lidera los robos de baterías de telecomunicaciones del país, un delito de crimen organizado que no solo daña la infraestructura, sino que deja incomunicadas a nuestras comunidades y pone en riesgo servicios de emergencia vitales. Como Subtel, asumimos nuestro rol fiscalizador para exigir la continuidad del servicio, pero ante una amenaza de esta magnitud, articulamos esta mesa intersectorial con autoridades, policías, fiscalía y empresas para perseguir penalmente a estas bandas, abordar el mercado negro y proteger la conectividad de la región”, explicó la subsecretaria de Telecomunicaciones, Romina Garrido.

Esta es la cuarta Mesa de Conectividad y Seguridad Pública establecida a nivel regional, después de Coquimbo, Biobío y Los Ríos, y se espera ampliar a nuevas regiones.

A nivel nacional, de acuerdo a las cifras de Chile Telcos, en el período comprendido entre el inicio de 2025 y el mes de julio de 2026, se registraron a nivel nacional 3.072 eventos de robo y vandalismo de infraestructura de telecomunicaciones a nivel regional. En los primeros siete meses de 2026 se registraron 923 actos de vandalismo en todo el país.

PURANOTICIA