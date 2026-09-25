Armada de Chile encabeza masiva campaña de limpieza de playas y retira más de 800 kilos de basura en Valparaíso

En una nueva edición del Día Internacional de Limpieza de Playas, la Armada de Chile, mediante la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (DIRECTEMAR) y junto al Ministerio del Medio Ambiente, encabezó una jornada de descontaminación ambiental que tuvo como hito central a la Caleta Portales. La iniciativa, que contempla intervenciones en 112 playas del país, logró convocar en el punto porteño a 205 voluntarios —entre autoridades, estudiantes y organizaciones sociales—, quienes retiraron un aproximado de 800 kilos de desechos.

Durante la jornada se realizaron charlas educativas y labores directas de recolección y clasificación de residuos, identificando como los elementos más recurrentes las colillas de cigarrillo, trozos de plumavit, envoltorios plásticos, restos de vidrio y cuerdas.

IMPACTO EN EL MAR

El ministro (s) del Medio Ambiente, José Ignacio Vial, enfatizó la importancia de transmitir este compromiso a las nuevas generaciones para evitar daños de largo plazo en el ecosistema marítimo.

"Una botella de plástico puede tardar hasta 500 años en descomponerse en el medio ambiente. Por ello, hoy seguimos impulsando iniciativas como el Día Internacional de Limpieza de Playas, un hito clave para concientizar que las decisiones que tomamos día a día tienen efectos a largo plazo. Muchos de estos plásticos persisten y se transforman en microplásticos que contaminan nuestras costas. En ese sentido, el último «Top 5» de los residuos más comunes reportado por la Armada arrojó: trozos de plumavit, colillas de cigarrillo, envoltorios plásticos, restos de vidrio y cuerdas".

HÁBITO CIUDADANO

Desde la Autoridad Marítima, el Gobernador Marítimo de Valparaíso, Capitán de Navío Litoral, Carlos Cerda Espejo, apuntó a que el esfuerzo debe mantenerse más allá de las fechas conmemorativas, especialmente de cara a la época estival y tras celebraciones masivas. Asimismo, abordó las labores de fiscalización que realiza la Policía Marítima frente a la normativa que sanciona el arrojar colillas.

"Hoy limpiamos esta playa, pero el compromiso que buscamos es mucho más duradero: que cada uno se haga responsable de sus residuos y evite que terminen en el mar. Como Autoridad Marítima valoramos profundamente este trabajo conjunto con la comunidad, porque el cuidado del borde costero no depende solo de una jornada de limpieza, sino de los hábitos que mantenemos durante todo el año".

RESPONSABILIDAD COMUNITARIA

Por su parte, la seremi de Gobierno de la Región de Valparaíso, Rosario Pérez, remarcó que la preservación de los espacios públicos es un deber compartido entre las autoridades e instituciones y los propios habitantes.

"Para nosotros como Gobierno es muy importante poder concientizar la limpieza y el cuidado de estos espacios que son de todos. Esta responsabilidad no es solo del Gobierno ni de la Policía Marítima, sino que es de todos quienes habitamos en esta hermosa región de Valparaíso".

El programa del Día Internacional de Limpieza de Playas, inserto en la red global de Ocean Conservancy, es coordinado en Chile por DIRECTEMAR desde 2008 y reforzado junto al Ministerio del Medio Ambiente desde 2011. La jornada en Valparaíso reafirma la premisa de la Autoridad Marítima: si bien la recolección remueve los desechos presentes, la solución de fondo radica en evitar que la basura llegue al océano.

PURANOTICIA