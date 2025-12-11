Región de Valparaíso despliega amplio operativo para recibir a 1,7 millones de votantes en la segunda vuelta presidencial

Autoridades de la región de Valparaíso afinan detalles para recibir a los casi 1,7 millones de votantes que acudirán a las 4.401 mesas receptoras de sufragios, en el marco de la segunda vuelta de la Elección Presidencial, entre Jeannette Jara y José Antonio Kast.

En ese contexto, se detallaron los operativos de seguridad, logística y transporte dispuestos para garantizar un proceso electoral seguro, expedito y participativo, coordinación que involucra a las Fuerzas Armadas, Carabineros y al Gobierno.

De esta manera, a contar de este viernes 12 de diciembre, a las 9:00 horas, las Fuerzas Armadas tomarán el control de los locales de votación en toda la región. Serán cerca de 3.200 efectivos militares y alrededor de 1.300 carabineros los que resguardarán la seguridad de los votantes que acudan a los locales de votación dispuestos.

La seremi de Seguridad Pública de Valparaíso, Alejandra Romero, explicó que la labor de los efectivos policiales "se enfocará en el resguardo de los locales, el apoyo logístico al traslado de votos y en facilitar el proceso de excusas".

En tanto, el delegado presidencial regional, Yanino Riquelme, indicó que "dado que muchos colegios ya finalizaron sus actividades, no será necesario hacer un uso compartido. Sin embargo, si algún establecimiento sigue funcionando, podrá coordinar con la Seremi de Educación la suspensión de actividades sin recuperación".

Cabe hacer presente que quienes requieran voto asistido, pueden asistir con un familiar mayor de 18 años, para que pueda colaborar en su votación, o bien se le puede solicitar al presidente de la mesa para que nadie se quede sin votar.

Asimismo, quienes no concurran a votar en esta segunda vuelta arriesgan multas entre los $35.000 y los $104.000. "Es súper importante tener eso a la vista y recordar también cuáles son las razones por las cuales me puedo excusar de no ir a votar", manifestó la seremi de Gobierno de la región de Valparaíso, Carolina Zapata.

Entre las excusas permitidas para no ir a votar están el hecho de estar a 200 kilómetros del local de votación, que además es el mismo que en la primera vuelta. En segundo lugar, estar fuera de Chile o estar enfermo y tener una licencia médica.

En materia de transportes, la región contará con los 79 servicios disponibles entre zonas urbanas y rurales, además de los servicios especiales que disponen las delegaciones presidenciales, los cuales operarán de manera totalmente gratuita.

