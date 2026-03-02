Región de Valparaíso da inicio a la Campaña de Vacunación 2026 con foco en influenza, Covid-19 y el Virus Respiratorio Sincicial

Con un hito realizado en el Hospital Eduardo Pereira de Valparaíso, autoridades regionales dieron inicio a la Campaña de Vacunación e Inmunización 2026, reforzando el llamado a la comunidad a vacunarse de manera anticipada para enfrentar con mayor protección la temporada invernal.

La estrategia 2026 contempla vacunación contra la Influenza, el Covid-19 y la administración de Nirsevimab contra el Virus Respiratorio Sincicial, según cada grupo objetivo, fortaleciendo la prevención frente a los virus respiratorios que circulan con mayor intensidad durante el invierno.

Este año, en lo que respecta la vacunación contra influenza, el público objetivo en la región de Valparaíso supera el millón de personas, lo que representa un importante desafío sanitario y logístico para la red asistencial.

En la campaña 2025 se lograron cifras relevantes de cobertura: 816 mil personas se vacunaron contra la Influenza, mientras que 7.779 recién nacidos y 5.374 lactantes fueron inmunizados contra el Virus Respiratorio Sincicial, contribuyendo a disminuir complicaciones graves en la población más vulnerable.

El seremi (s) de Salud, Carlos Zamora, señaló que "esperamos que esto sea el comienzo de una exitosa campaña de vacunación. Invitamos a todos y a todas a acercarse a sus vacunatorios desde el día de hoy”. En la misma línea, la directora del Hospital Eduardo Pereira, Daniela Sigmund, enfatizó que "la influenza no es un resfriado común, es una enfermedad grave que puede producir neumonía y hospitalización, principalmente en grupos de riesgo, en niños menores, adultos mayores y personas inmunocomprometidas o con enfermedades crónicas".

El público objetivo de la Campaña de Vacunación 2026 incluye a personas de 60 años y más; cuidadores de adultos mayores y funcionarios de Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM); personas con patologías crónicas entre los 11 y 59 años; personas gestantes; lactantes desde los seis meses; así como la estrategia capullo para familiares de lactantes prematuros menores de 37 semanas de gestación y para familiares de lactantes inmunosuprimidos menores de seis meses. También contempla a escolares hasta quinto básico; docentes y asistentes de la educación preescolar y escolar hasta octavo básico; personal de salud del sector público y privado; y trabajadores de avícolas, ganaderas y criaderos de cerdo.

Para garantizar el correcto almacenamiento y abastecimiento, la Seremi de Salud cuenta con dos Depósitos de Vacunas e Inmunoglobulina: uno en Viña del Mar, que atiende a 80 centros de salud; y otro en San Felipe, con distribución a 41 establecimientos, asegurando la cadena de frío y el suministro oportuno en toda la región.

PURANOTICIA