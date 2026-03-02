Microbús choca con ambulancia y se da a la fuga en la Av. Argentina de Valparaíso

Un microbús de la locomoción colectiva y una ambulancia protagonizaron un accidente de tránsito en el ingreso a la comuna de Valparaíso desde la ruta 68.

El siniestro vial se registró específicamente en la intersección de la avenida José Santos Ossa con avenida Argentina, a metros de una estación de servicios.

Según dio a conocer el Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, el vehículo de transporte de pasajeros se dio a la fuga del sitio del suceso tras la colisión.

De todas maneras, el hecho no dejó personas lesionadas. Pese a ello, al lugar concurrió el SAMU y dos unidades de Bomberos de la Ciudad Puerto.

PURANOTICIA