Servicio de Metro Valparaíso inicia marzo con más trenes, mayor frecuencia y refuerzo en su seguridad

A partir del lunes, EFE Valparaíso pondrá en marcha su Plan Operacional Marzo para el Tren Limache-Puerto, iniciativa que contempla un fuerte incremento en la oferta de transporte y una batería de medidas de seguridad, en respuesta al alza de usuarios que retoman sus actividades laborales y académicas.

En comparación con febrero, el plan considera un aumento del 59% en la capacidad de transporte durante la hora punta mañana. Esto se concretará mediante el refuerzo de trenes dobles y la incorporación de tres nuevos servicios diarios.

“Diseñamos un plan que no solo permite mejorar la oferta respecto al periodo festival, sino que aumenta la capacidad de transporte respecto al servicio del 2025, cuando transportamos más de 23 millones de pasajeros en el año. Esto es posible gracias a la planificación y a una gestión de flota flexible y dinámica que focaliza el refuerzo de los servicios en los tramos y horarios con más pasajeros”, explicó la gerente de Pasajeros, María Alicia Sánchez.

REFUERZO ESPECIAL POR ESTACIÓN VALENCIA

Una de las principales novedades de este año está asociada al funcionamiento de la Estación Valencia. Con el objetivo de fortalecer la capacidad en la comuna de Quilpué, se sumarán tres nuevos servicios desde la Estación El Belloto entre las 07:15 y las 07:45 horas, franja de mayor demanda en la hora punta mañana.

Estas inyecciones de trenes vacíos se añadirán a las que se realizan desde la Estación Sargento Aldea, las cuales se intercalan con los trenes provenientes desde Limache, ampliando así la disponibilidad para los pasajeros de Villa Alemana.

MÁS CÁMARAS, GUARDIAS Y ''BODY CAM''

En materia de seguridad, el plan contempla el fortalecimiento de la vigilancia electrónica con la instalación de nuevas cámaras en estaciones de alta afluencia. Asimismo, comenzará la implementación progresiva de cámaras corporales —‘body cam’— para los guardias tácticos desplegados en trenes y estaciones.

Durante marzo también se concretará un aumento de 28,6% en la dotación de guardias tácticos y un 43% más de disponibilidad en el patrullaje de estaciones por parte de vigilantes. A ello se sumará la incorporación de monitores de andén en estaciones con mayor flujo de usuarios y el refuerzo de asistentes operacionales para apoyar la orientación de pasajeros.

INTERMODALIDAD Y BUSES NOCTURNOS

El Plan Operacional Marzo incluye además un refuerzo en los servicios de combinación de la provincia de Quillota y la incorporación progresiva de más buses en los servicios C de Marga Marga.

En tanto, los buses nocturnos mantendrán su funcionamiento regular todas las noches, medida que apunta especialmente a beneficiar a estudiantes en jornada vespertina.

NUEVOS TRENES EN FASE FINAL DE PRUEBAS

De manera paralela, la empresa continúa con el proceso de rodaje de los primeros trenes nuevos, con el objetivo de completar los kilómetros exigidos antes de su entrada en operación. Estas pruebas, realizadas en horario nocturno, incluyen también prácticas de maquinistas, quienes ya finalizaron su capacitación teórica.

“Estamos avanzando para que el primer tren nuevo pueda incorporarse a fines de marzo a la operación. Este tren ya cuenta con el sistema ATP de Alstom implementado y tiene una programación de circulación nocturna, necesaria para cumplir con las exigencias técnicas y normativas. Estimamos que en las próximas semanas se puedan completar las últimas pruebas y tenerlo disponible para los pasajeros”, señaló la gerente de Pasajeros.

PURANOTICIA