Dos fallecidos y dos lesionados deja accidente de tránsito en la ruta 68 de Casablanca

Dos personas fallecidas y dos lesionadas fue el resultado que dejó un accidente de tránsito registrado en la ruta 68, a la altura del peaje Quintay, en Casablanca.

Según información proporcionada por Bomberos, un vehículo menor chocó contra un cerro a un costado de la carretera, en dirección hacia la comuna de Valparaíso.

De igual forma, precisaron que al lugar de los hechos se despacharon tres carros, con bomberos que trabajaron en la reanimación y en la atencion de las víctimas.

Bomberos trabajó en la extracción del conductor que quedó atrapado, además de realizar maniobras de reanimación a otro lesionado, sin resultados positivos.

Acerca de las dos personas lesionadas, se informó que uno de ellos se encuentra en grave estado de salud, por lo que será trasladado a un centro asistencial.

Producto de lo ocurrido en la carretera y para facilitar el trabajo de los organismos de emergencia, se reporta alta congestión vehicular hacia Valparaíso.

Finalmente, se hizo un llamado a conducir con precaución y, de ser posible, utilizar vías alternativas para desplazarse hacia la Ciudad Puerto.

