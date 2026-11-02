Región de Valparaíso concentra el 12,25% del PIB turístico de Chile y se ubica en el segundo lugar a nivel nacional

El turismo se consolida como una actividad estratégica para el desarrollo económico de la región de Valparaíso. Según datos contenidos en la nueva medición del Producto Interno Bruto (PIB) turístico regional, publicada por la Subsecretaría de Turismo, el 2025 esta actividad generó un PIB turístico estimado en $1.165 millones, equivalente al 12,25% del total nacional. Esta cifra posiciona a la Quinta Región en el segundo lugar del país en contribución al PIB turístico, después de la región Metropolitana.

El estudio también revela que el turismo representa el 4,7% del PIB regional, ubicando a Valparaíso en el quinto lugar nacional. Estos resultados permiten dimensionar la importancia del turismo como motor de desarrollo territorial, considerando su capacidad para dinamizar diversos sectores productivos y generar empleo y desarrollo local.

El seremi de Economía, Fomento y Turismo, Cristian Mella, destacó que “para nosotros es muy importante relevar el aporte que hace el turismo a la economía de la Región de Valparaíso, sobre todo en materia de empleo. Somos la segunda región que más aporta al PIB turístico del país y estos resultados también reflejan el trabajo de nuestras micro, pequeñas y medianas empresas, que son un verdadero motor de nuestra economía. Queremos seguir apoyándolas y acompañándolas, porque en la medida en que les entreguemos herramientas para fortalecer sus negocios, van a poder crecer, generar más empleo y contribuir al desarrollo de nuestra región”.

La relevancia económica del turismo regional está vinculada a la diversidad de su oferta, que se destaca en el ámbito nacional. Actividades relacionadas con el turismo de interés especiales, enoturismo, turismo de naturaleza y aventura toman cada vez mayor protagonismo, incluyendo, por cierto, a los territorios insulares.

Además, esta característica es una de las grandes fortalezas del territorio, permitiendo que las comunas encuentren en el turismo una alternativa para dar a conocer su identidad, fortalecer sus emprendimientos y generar nuevas oportunidades de desarrollo.

“Nuestra región cuenta con variados atractivos, pero, principalmente tenemos personas que hacen del turismo una experiencia especial. Son quienes reciben a los visitantes, preparan nuestra gastronomía, mantienen vivas las tradiciones y muestran con orgullo la riqueza de sus localidades. Nuestro desafío es seguir promocionando estos destinos, mejorar la calidad de los servicios y diversificar la oferta para que las personas nos visiten en distintas épocas del año, con un movimiento permanente, más allá de la estacionalidad, y de esta forma más comunidades puedan verse beneficiados con el turismo”, señaló la directora regional de Sernatur, Carolina Carrasco.

La nueva medición también permite observar la evolución del turismo regional. Entre 2018 y 2025, el PIB turístico de Valparaíso pasó de $690 a $1.165 miles de millones de pesos, lo que representa un aumento nominal del 69%.

Edith Quiroz, presidenta de la Comisión de Turismo del Consejo Regional, enfatizó que “estos resultados del PIB turístico, tanto regional como nacional, de verdad me ponen muy contenta, porque como Consejo Regional y como Gobierno Regional hemos tenido un compromiso permanente con el desarrollo turístico de la región de Valparaíso. Obviamente que nos queda mucho por hacer, pero vamos por más, y en eso estamos, trabajando con la Corporación Regional de Turismo y con cada una de las provincias de la región de Valparaíso”.

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