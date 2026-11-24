Con conformidad, pero lejos de considerar cerrado el caso, reaccionaron los abogados querellantes tras el veredicto que declaró culpables a siete de los nueve acusados por los incendios ocurridos entre 2021 y 2024 en la región de Valparaíso, incluido el megaincendio del 2 y 3 de febrero de 2024 en Viña del Mar y Quilpué. Junto con valorar las condenas, insistieron en que todavía deben establecerse las eventuales responsabilidades de autoridades que, a su juicio, también tuvieron un rol en la tragedia.

Felipe Olea, representante de 65 personas que perdieron familiares durante el megaincendio, sostuvo que la resolución judicial entrega conformidad a las familias, aunque no constituye un motivo de celebración. "La verdad es que nadie puede decir que esto sea un motivo de alegría. Lo cierto es que esto solamente puede entregar conformidad. Lo cierto es que hoy día ha hablado la justicia y es la máxima aspiración a la que pueden aspirar los familiares de estos fallecidos", expresó.

El abogado destacó que las penas que se conocerán el 18 de diciembre deberán ser proporcionales al daño causado, pero advirtió que los siete condenados no representan la totalidad de quienes, según su postura, deben responder por lo ocurrido.

"No están todos porque hoy día estos condenados no reflejan la totalidad de los responsables de la tragedia que le quitó la vida a las 138 personas el día de los hechos. Acá falta que todavía pasen por el banquillo de los acusados y sean condenadas las autoridades técnicas, pero también las autoridades políticas, que con su negligencia permitieron que este incendio viajara por más de 30 kilómetros, por más de seis horas y se transformara en el incendio más fatídico de la historia moderna de nuestro país, llegando al radio urbano", afirmó el jurista.

Sobre la absolución de Matías Cordero y Claudio Gamboa, Olea señaló que ese escenario había sido considerado previamente por las familias. "Nosotros creemos que dentro de las familias existe resignación, puesto que se les había advertido que era imposible que los nueve acusados cayeran por los mismos delitos y que posiblemente iban a existir absoluciones. Estas sucedieron y, por lo mismo, en realidad está dentro del escenario que habíamos planteado como posible", indicó.

Sin embargo, sostuvo que su postura es que todos los acusados debían responder por los hechos del 2 y 3 de febrero. "Nosotros creemos que lo son todos, porque efectivamente estamos frente a una organización criminal como lo habla el fallo pronunciado por el tribunal, el veredicto. Pero lo cierto es que efectivamente estas personas no son las únicas que provocaron el fallecimiento de las 138 personas".

En la misma línea, Luis Eduardo Cantellano, abogado querellante de una familia que residía en el Jardín Botánico de Viña del Mar, calificó el veredicto como un avance para quienes llevan años buscando respuestas por la muerte de sus seres queridos.

"Este es un pequeño paso que les da, de alguna manera, esperanza a las personas que han buscado desde el año 2024 respuestas en relación a quiénes mataron literalmente a sus familiares. Y aquí hemos conocido parte de aquello", señaló.

El profesional de las leyes sostuvo que la asociación criminal establecida por el tribunal quedó acreditada mediante las pruebas presentadas por los querellantes y el Ministerio Público. A su juicio, se trata de un fallo ejemplar que también debe servir como advertencia frente a acciones de esta naturaleza.

Respecto de los dos acusados absueltos, explicó que el tribunal estimó que no existían antecedentes suficientes para acreditar determinados delitos. "Hubo determinados delitos que han quedado afuera, donde el tribunal consideró que no existió prueba suficiente para poder acreditar aquello, como por ejemplo los delitos vinculados a la tenencia de artefactos incendiarios o fuegos artificiales, y también lo relativo a las materias de carácter ambiental", comentó.

El abogado también insistió en que la investigación debe avanzar hacia las eventuales responsabilidades de autoridades. En ese sentido, manifestó su expectativa de que el fiscal Rebeco profundice las diligencias sobre esta materia.

"También estamos esperanzados en que el fiscal Rebeco avance en la investigación respecto de la responsabilidad que tienen las autoridades, porque creemos que esto no solo se confabula a partir de esta asociación criminal, sino que también sobre la carencia que nuevamente se ha demostrado por parte del Estado en que los sistemas de información y los sistemas de respuesta de desastres no están funcionando", planteó.

Cantellano agregó que, a su juicio, es necesario revisar el funcionamiento de la institucionalidad encargada de responder ante emergencias y las coordinaciones entre autoridades. Además, cuestionó que personas que actualmente ejercen cargos públicos y que anteriormente tuvieron responsabilidades en la gestión regional no formen parte de la investigación formalizada.

Así, aunque los querellantes valoraron que el tribunal estableciera responsabilidades penales en siete de los nueve acusados, ambos abogados recalcaron que el veredicto no agota las preguntas sobre la tragedia. La búsqueda de eventuales responsabilidades técnicas y políticas sigue siendo una de las materias que, sostienen, deben abordarse tras el megaincendio que dejó 138 personas fallecidas.

PURANOTICIA