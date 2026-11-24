Con una movilización por las principales calles del centro de Quilpué, profesores, trabajadores y estudiantes manifestaron su rechazo a los recortes presupuestarios que afectarían al sistema de educación pública durante 2027.

La marcha se desarrolló en el contexto del paro nacional convocado por el Colegio de Profesores, y provocó congestión vehicular en distintos puntos de la comuna, debido al desplazamiento de los participantes por sus principales arterias.

La protesta apunta contra las restricciones de recursos que se discuten para el próximo año, particularmente en áreas consideradas relevantes para el funcionamiento de las comunidades educativas. Entre ellas están el mantenimiento de establecimientos, las labores de fiscalización y el Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP).

Los asistentes a la movilización docente también expresaron su preocupación por las consecuencias que estos ajustes podrían tener en las condiciones de enseñanza y aprendizaje, especialmente en materias como infraestructura escolar, transporte de estudiantes y acceso a herramientas tecnológicas.

Cabe hacer presente que la convocatoria forma parte de una jornada nacional de rechazo a los recortes presupuestarios y a lo que los manifestantes consideran un retroceso en derechos sociales vinculados a la educación pública.

(Imagen mejorada con IA)

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