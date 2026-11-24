La región de Valparaíso llegó a contar con 14 vertederos y pequeños rellenos sanitarios, pero con el paso de los años concentró la disposición de sus residuos en sólo un par de instalaciones. Esa evolución, que en su momento permitió mejorar la gestión de la basura, hoy vuelve a instalar una preocupación: qué ocurriría si el relleno sanitario El Molle, ubicado en la parte alta de Valparaíso, deja de recibir los desechos de la región.

El diagnóstico lo plantea Marcel Szantó, profesor de la Cátedra Unesco de Ingeniería Ambiental de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) y especialista en rellenos sanitarios, quien casi medio siglo trabajando en esta materia y conoce la evolución de estas instalaciones en la Quinta Región.

Para explicar cómo se llegó a la situación actual, el académico se remonta a los primeros recintos de disposición de residuos en la ciudad puerto. "Conozco desde el primer relleno que se hizo en Valparaíso, que se denominaba El Falucho, al lado del cementerio. Ahí Valparaíso empezó a evolucionar y la región llegó a tener 14 mini rellenos sanitarios o vertederos semicontrolados", recordó en Puranoticia.cl.

Posteriormente, esos recintos fueron controlados y la región de Valparaíso avanzó hacia un sistema que, según Szantó, llegó a posicionarla entre las zonas que mejor gestionaban sus residuos. Sin embargo, el experto en la materia advierte que esa evolución no estuvo acompañada de una planificación suficiente para anticipar el agotamiento de la capacidad de los lugares de disposición final.

"Para gestionar los residuos hay que tener proyección, ya que si no tengo proyección me demoro siete años en resolver el problema. Entonces no puedo esperar que se colapse un relleno para actuar porque necesito siete años adicionales", explicó.

EL MOLLE Y LA FALTA DE ALTERNATIVAS

La preocupación del experto está puesta en la dependencia que tiene actualmente la región de El Molle, ubicado en la parte alta del cerro Playa Ancha. A su juicio, el recinto cumple un papel fundamental para evitar que Valparaíso enfrente una emergencia ambiental, pero advierte que no hay alternativa de capacidad equivalente que permita reemplazarlo ante una eventual interrupción de sus operaciones.

"El Molle hoy día tiene la responsabilidad de recibir todos los residuos antes de que entre la región en una emergencia ambiental, porque ¿qué alternativas tiene la región si algo pasa en El Molle?", planteó. Entre las opciones existentes menciona el recinto de San Pedro, en Quillota, que considera pequeño y con capacidad limitada, mientras que destaca a La Hormiga, en San Felipe, como el relleno sanitario que mejor representa las condiciones que debe tener una instalación de este tipo.

Para Szantó, el problema de fondo es que la solución no puede consistir únicamente en habilitar nuevos espacios para depositar los residuos. Advierte que, cuando aparece un relleno sanitario, las autoridades tienden a considerar resuelta la dificultad, postergando nuevamente las decisiones necesarias para enfrentar el crecimiento de la basura y la escasez de terrenos aptos.

En ese contexto, recordó que la región ha desarrollado estudios para identificar lugares adecuados para este tipo de instalaciones, aunque reconoce que las alternativas son escasas. También planteó que la planificación territorial debe considerar otros equipamientos e infraestructuras que generan resistencia en las comunidades.

LA PROPUESTA DEL EXPERTO

La alternativa que propone el académico apunta a modificar el modelo tradicional, basado principalmente en recoger, transportar y depositar los residuos. En su visión, la prioridad debe ser reducir la cantidad de basura antes de que llegue a un relleno sanitario, mediante la separación de materiales y su posterior tratamiento o valorización.

"Tenemos que transportar menos. El problema es que estamos corriendo adelante de la basura para batir basura y la nueva concepción, lo que a mí me correspondió colaborar en Europa, es correr detrás de la basura para que no exista basura", sostuvo el académico de la PUCV en conversación con Puranoticia.cl.

En esa línea, explicó que el sistema requiere la participación de las personas desde el origen, separando los residuos que pueden ser aprovechados. Luego, estos deben llegar a instalaciones donde puedan ser acondicionados y tratados, de modo que solo una fracción que no pueda valorizarse termine en disposición final.

"Yo llamo transferencia a una planta que significa acondicionar el residuo y el rechazo es lo que va a mandar a relleno y ese relleno entonces solamente puede recibir el rechazo", detalló. El objetivo, según su planteamiento, es que la cantidad de residuos que finalmente llegue al relleno sea considerablemente menor. "Cuando yo tenga el 20% que llevo a esa disposición final, que incluso va a ser estabilizada y que incluso la puedo usar como recuperador de suelo, esa es la solución", afirmó.

PROYECTO EN VIÑA DEL MAR

Es en ese escenario donde Szantó sitúa la propuesta del Centro Metropolitano de Gestión Integral de Residuos que EBI Chile busca desarrollar en el sector de El Salto, entre las comunas de Viña del Mar y Quilpué. El especialista valora el modelo que plantea la iniciativa, aunque advierte que su funcionamiento debe estar acompañado de incentivos, políticas públicas y participación ciudadana.

El académico explicó que la segregación de residuos debe ser rentable y contar con una demanda que permita sostenerla. Por ello, considera que no basta con exigir a las personas que separen sus desechos si no existen condiciones para que ese esfuerzo tenga continuidad dentro del sistema de gestión.

"Entonces no podemos pedir que segreguen y que no llevemos a rellenos sanitario, pero también tienen que existir políticas públicas que permitan abrir, empujar y premiar este abatimiento de residuos", indicó.

A su juicio, Chile cuenta con herramientas para avanzar en esa dirección, entre ellas la responsabilidad extendida del productor y la economía circular. Sin embargo, identifica una tarea pendiente en la formación de las personas: "Tenemos los técnicos, tenemos los recursos, tenemos la voluntad política, pero nos falta manejar la educación porque la educación ambiental es fundamental".

Consultado por las inquietudes que puede generar una instalación de estas características, particularmente por los olores y su eventual impacto en el entorno, Szantó sostuvo que "hoy día los rellenos sanitarios bien operados no causan más allá de los olores convencionales de la descarga y están todas las formas de abatimiento. Hoy día hay narices que nos permiten definir los olores, abatirlos y enmascararlos. Y un buen relleno sanitario no huele si está bien operado".

El especialista considera que la iniciativa de El Salto representa una oportunidad para avanzar hacia un sistema distinto al de los rellenos convencionales, pero insiste en que su desarrollo debe ir acompañado de una operación adecuada y de un proceso de participación ciudadana que permita incorporar las inquietudes de las comunidades.

"Este es el camino y yo lo único que pido es un poco de velocidad, no solamente en la implementación y la operación, que la operación debe ser correcta para que no haya problemas. Lo que necesito es que avance la participación ciudadana", expresó.

En ese sentido, advirtió que, sin segregación en origen y compromiso de la comunidad, el proyecto corre el riesgo de terminar recibiendo la totalidad de los residuos, contrariando el propósito de reducir lo que llega a disposición final.

Finalmente, Marcel Szantó recalcó a Puranoticia.cl que "lo más importante es que sepan que es una obra civil compleja, que si se opera bien, no hay problema, bajo una institucionalidad que es una de las mejores con lo que se solicita y se exige hacer. Incluso la comunidad y la participación ciudadana puede exigir más por su seguridad y la empresa yo estoy seguro que los va a escuchar y está dispuesta para sacar este proyecto que es una solución para la región", concluyó.

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