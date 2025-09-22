Región de Valparaíso cierra Fiestas Patrias con 0 fallecidos en accidentes de tránsito y alta ocupación hotelera: hubo 96 detenidos

Una vez finalizadas las celebraciones de Fiestas Patrias en la región de Valparaíso, las autoridades realizaron un positivo balance vial de lo sucedido en las carreteras de la zona, donde el Gobierno indicó que transitaron 700 mil automóviles en total.

Según dio a conocer Carabineros de la Zona Valparaíso, a la región ingresaron 340 mil vehículos, efectuando más de 6 mil controles de tránsito. En ese sentido, se reportó un total de 80 accidentes de tránsito, pero sin que ellos dejaran víctimas fatales.

"Comparado con 2023 por la cantidad de días feriados, en aquel año hubo 108 siniestros viales y ahora 80. Por lo tanto, el control y la fiscalización dio resultados y no hubo fallecidos en la región", destacó ante los medios de comunicación regionales la general Patricia Vázquez, jefa de Zona de Carabineros Valparaíso.

Esto lo complementó diciendo que "es un punto a favor y habla del profesionalismo de todas las instituciones. En materia de tránsito, fue un éxito este fin de semana".

Por su parte, la seremi de Seguridad Pública de Valparaíso, Alejandra Romero, manifestó que "tenemos 5 mil controles a nivel regional, 96 detenidos y 0 fallecidos por siniestros viales. Eso significa que todas las medidas adoptadas previamente a las festividades patrias, durante y a posterior, tienen resultados positivos".

Al hacer la comparación con las Fiestas Patrias de 2023, la autoridad expuso que "tenemos, en general, una baja de 26% respecto a la siniestralidad vial".

En materia de salud, la seremi Lorena Cofré explicó que se registraron "342 fiscalizaciones en todas las fondas y ramadas levantadas en la región, cursando 83 sumarios que tienen que ver con las condiciones de conservación de los alimentos. No hay denuncias de intoxicaciones o enfermedades transmitidas por alimentos".

Desde Sernatur, en tanto, señalaron que la provincia de San Antonio registró un 75% de ocupación hotelera, que la comuna de Valparaíso anotó 50%, que Viña del Mar llegó a 60% y que Olmué reportó ocupación por sobre un 75%, números que son superiores a los registrados durante las mismas celebraciones del año pasado.

PURANOTICIA