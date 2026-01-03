Región de Valparaíso: Brutal homicidio contra mujer en Cartagena

Un homicidio con arma de fuego se registró durante la madrugada de este sábado en la comuna de Cartagena, en la provincia de San Antonio, hecho que dejó como víctima a una mujer adulta, quien fue atacada mientras se desplazaba en un vehículo particular.

Según informó el comisario Pablo Alegría Guerrero, jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI de San Antonio, la víctima viajaba junto a un grupo de amigos cuando recibió un impacto balístico, el que le provocó una grave lesión craneal.

Tras el ataque, la mujer fue trasladada de urgencia hasta el CESFAM de Cartagena, donde falleció pese a los esfuerzos del personal médico, debido a la gravedad de sus heridas.

Por instrucción del Ministerio Público, detectives de la Brigada de Homicidios se encuentran realizando diligencias investigativas en el sitio del suceso, incluyendo el levantamiento de evidencia balística y la toma de declaraciones a testigos.

La PDI trabaja para establecer la dinámica exacta de los hechos y lograr la identificación de los responsables, en un crimen que vuelve a generar preocupación por la violencia armada registrada en la zona costera.

