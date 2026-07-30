Región de Valparaíso bajo Alerta Temprana Preventiva: autoridades despliegan plan ante la llegada de nuevo sistema frontal

La región de Valparaíso se prepara para la llegada de un nuevo sistema frontal, el cual comenzará a manifestarse este viernes y se extenderá hasta el domingo. Ante este escenario, la Dirección Regional de Senapred mantiene vigente una Alerta Temprana Preventiva y activó coordinaciones con los municipios y las delegaciones presidenciales para reducir posibles afectaciones derivadas del evento meteorológico.

El director regional de Senapred, Christian Cardemil, entregó detalles del pronóstico para los próximos días e hizo un llamado a la comunidad a prepararse y mantenerse informada.

"Queremos recordarte que tenemos desde la Dirección Regional de SINAPRED una alerta temprana preventiva vigente por el evento meteorológico. Este evento comenzará a manifestarse a contar del día viernes y tendrá inauguración hasta el día domingo. Se presentará con precipitaciones del orden de los 20 a 25 milímetros en la jornada del viernes hasta el día sábado, decreciendo al orden de los 10 a 15 milímetros del día sábado hasta el domingo".

Además, Cardemil explicó que el sistema frontal estará acompañado por fuertes vientos, especialmente en sectores cordilleranos, e insistió en la importancia de adoptar medidas de autocuidado.

"Vendrá también acompañada de vientos, los cuales tendrán una intensidad sostenida del orden de los 30 a 40 kilómetros por hora, lo cual se aumentará hacia el sector de Cordillera al orden de los 50 kilómetros por hora, pudiendo alcanzar en sus rachas cerca de los 70 u 80 kilómetros por hora. Queremos hacer un llamado a la comunidad al autocuidado, a seguir las instrucciones de las autoridades de informarse a través de los canales oficiales".

COORDINACIÓN Y RECUPERACIÓN

El despliegue preventivo se desarrolla de forma paralela a las labores de recuperación por los efectos del sistema frontal anterior. Actualmente, los equipos se encuentran trabajando en la rehabilitación de la conectividad vial, la evaluación de viviendas afectadas y la aplicación de las fichas FIBE, instrumento que permite canalizar la ayuda estatal para las familias damnificadas.

En ese contexto, el delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, destacó el trabajo coordinado entre las distintas instituciones para enfrentar esta nueva contingencia.

"Junto a la Dirección Regional de Sanapet y la Delegación Presidencial, se han activado todos los dispositivos para trabajar en el nuevo frente de mal tiempo, aun cuando estamos concentrados en la recuperación de los daños o efectos que ha tenido el frente anterior, especialmente en lo que se refiere a la recuperación de la viabilidad, se están haciendo los catástrofes aficionados para efectos de las personas que han quedado con algún tipo de afectación en sus viviendas y también en la elaboración de las fichas FIBE que es la que permite acceder al bono que el Gobierno ha otorgado".

Asimismo, la autoridad recalcó que, aunque este evento tendría una menor intensidad que el anterior, las instituciones mantienen un monitoreo permanente y un despliegue preventivo en toda la región.

"Estamos con una institucionalidad fuerte y robusta, trabajando coordinadamente con los municipios y con las autoridades nacionales para que este frente mal tiempo no tenga los efectos que uno no quisiera, porque falta prevención. Estamos trabajando coordinadamente y por tanto vamos a enfrentar de la mejor manera este frente mal tiempo, que es menor en términos del caudal de agua y de viento, pero justamente hay que estar preocupados y estarlo monitoreando".

Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a informarse únicamente a través de los canales oficiales de Senapred, además de adoptar medidas preventivas en los hogares antes del inicio de las precipitaciones, con el fin de reducir los riesgos asociados al sistema frontal.

PURANOTICIA