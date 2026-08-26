Región de Valparaíso avanza en plan de acción frente al cambio climático y prioriza la seguridad hídrica

Esta semana se realizó la segunda sesión del año 2026 del Comité Regional de Cambio Climático (Corecc) de la región de Valparaíso, instancia presidida por el gobernador Rodrigo Mundaca que se enmarca en lo establecido en la Ley N°21.455, Ley Marco de Cambio Climático (LMCC) y cuenta entre sus integrantes a autoridades sectoriales, representantes municipales y de la sociedad civil.

En esta segunda sesión de este espacio de gobernanza climática, se expuso la estructura de la propuesta de Anteproyecto del Plan de Acción Regional de Cambio Climático (Parcc), cuyo proceso de elaboración es liderado por el Gobierno Regional (Gore) de Valparaíso, el Corecc es el órgano responsable de impulsar y coordinar su implementación para alcanzar una región más resiliente y carbono neutral.

El gobernador Mundaca comentó que “hemos presentado el anteproyecto de acción regional de cambio climático. Lo hemos puesto en conocimiento de las organizaciones públicas y privadas. El anteproyecto dice relación, fundamentalmente, con las medidas que hay que tomar del punto de vista de la adaptabilidad y mitigación al cambio climático, probablemente la amenaza más importante que enfrenta la humanidad".

A ello agregó que, "a propósito del anteproyecto, nos han planteado los problemas que presentamos a nivel regional y la gran mayoría de esos problemas están vinculados con el tema de la seguridad hídrica, ya sea en el ámbito urbano y rural, y como este anteproyecto debe transformarse en la guía para la formulación definitiva de un plan de acción frente al cambio climático. Para nosotros este es un hito importante, que está alojado en la División de desarrollo y planificación del gobierno regional. Nos parece fundamental cómo acciones se transforman en políticas públicas”.

Por su parte, la seremi del Medio Ambiente, Francisca Garay, sostuvo que “estamos abordando un tremendo desafío, que es la elaboración del plan regional de cambio climático. Estamos en distintas mesas de trabajo atendiendo a las medidas y desafíos que cada cartera sectorial va a abordar y va a comprometer en este instrumento de gestión regional de cambio climático. Todos somos parte, y nos interesa pensar en la región de Valparaíso, en su resiliencia, adaptación y mitigación al cambio climático”.

Durante la sesión, los integrantes del Corecc se dividieron en mesas de trabajo donde abordaron diversas temáticas como agua, ecosistemas y agricultura, infraestructura y ciudades, energía y transporte y residuos, para aportar y elaborar acciones que permitan gestionar el plan regional con el compromiso de cada institución participante.

El alcalde de Putaendo, Mauricio Quiróz, señaló que “estamos elaborando de manera conjunto un plan de cambio climático para los próximos 5 o 10 años, que nos permita, fundamentalmente, sintonizar con aquellos temas que son más relevantes, como nos adaptamos de manera eficiente al cambio evidente que está sufriendo el planeta, y particularmente la región de Valparaíso una de las más afectadas por este fenómeno de nivel global. Ya 36 de los 38 municipios de la región de Valparaíso tenemos nuestros planes comunales de cambio climático aprobados por el Ministerio del Medio Ambiente, así que tenemos también algo que mostrar y colaborar para contribuir a este desafío conjunto”.

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