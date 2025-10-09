Refuerzan vigilancia sobre flotas chinas en alta mar y aseguran que no han ingresado a pescar a zona económica exclusiva de Chile

La Armada de Chile y el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) mantienen una vigilancia activa y permanente sobre las actividades de la flota china que se encuentra en aguas internacionales, frente a las costas chilenas.

Además, en la Central de Monitoreo y Análisis de la Dirección de Seguridad y Operaciones Marítimas de la Armada (Dirsomar), se analiza en tiempo real el movimiento de estas naves, a lo que se suman fiscalizaciones aéreas o marítimas.

El director de Dirsomar, contraalmirante Sigfrido Ramírez, indicó que la autoridad marítima está efectuando permanentemente labores de fiscalización de estas flotas, las cuales no solo están dedicadas a extraer calamar rojo, ya que hay una serie de flotas que operan en aguas internacionales.

En ese sentido, sostuvo que las fiscalizaciones se realizan con medios aeronavales y de superficie, además de una vigilancia con medios satelitales. Hasta la fecha, “no tenemos evidencia de que se hayan realizado operaciones de pesca dentro de la Zona Económica Exclusiva”.

Además, hasta el 30 de septiembre pasado, Sernapesca ha recibido 157 solicitudes de recalada en puertos nacionales durante este año, de las cuales 139 han sido autorizadas y otras 18 han sido rechazadas por no presentar todos los antecedentes solicitados. De las recaladas autorizadas, todas las embarcaciones han sido sometidas a inspecciones a bordo, sin encontrar hasta la fecha incumplimientos normativos.

La labor de fiscalización de estas embarcaciones se ha socializado con las organizaciones de pesca artesanal de diversas regiones, quienes han sostenido reuniones con autoridades de Sernapesca y la Armada, presentando sus inquietudes al respecto.

Además, el presidente de la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos de la Cámara de Diputadas y Diputados, Matías Ramírez, visitó el centro de monitoreo y control satelital del Sernapesca en la dirección nacional, donde observó la distribución y actividades registradas en el último tiempo de la flota de pabellón extranjero dentro y fuera de la zona económica exclusiva, y conoció el procedimiento de autorización de recalada.

Por su parte, Rocío Parra, subsecretaria de Pesca y Acuicultura (s), destacó que “la preocupación de los pescadores y pescadoras artesanales es válida y ha sido muy importante que ellos mismos han podido tomar antecedentes del rol fundamental en materia de fiscalización y control que realizan ambas autoridades”.

Si bien, la normativa chilena que regula el uso de puertos nacionales por parte de barcos pesqueros de bandera extranjera está vigente desde el 2004, Chile suscribe el año 2009 el Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto (Amerp), normativa internacional para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, mediante la regulación del acceso de naves pesqueras extranjeras a puertos nacionales.

Sernapesca informó que, tras el ingreso de China al Amerp a principios del 2025, este año existe un aumento significativo en el número de solicitudes de recalada de ese país, pasando de ocho registradas el 2024 a 130 solicitudes recibidas a la fecha.

Una vez que Sernapesca recibe la solicitud de ingreso a puerto, como autoridad competente, revisa que la nave extranjera cumpla con todos los requisitos establecidos por la normativa vigente, verificando por ejemplo el track de navegación para descartar que haya realizado pesca en aguas nacionales, y una vez que recala, se organiza una comisión de servicios públicos para inspeccionar la nave.

PURANOTICIA