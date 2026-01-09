Refuerzan vigilancia por Aedes aegypti: provincias de Los Andes y San Felipe se mantienen sin casos autóctonos

Las provincias de Los Andes y San Felipe continúan libres de casos autóctonos de enfermedades asociadas al mosquito Aedes aegypti, como Dengue, Zika, chikungunya y fiebre amarilla, gracias al trabajo sostenido de vigilancia epidemiológica, zoonótica y de promoción que desarrolla la Seremi de Salud de Valparaíso.

El seremi (s) de Salud, Carlos Zamora, destacó que "la vigilancia zoonótica, la vigilancia epidemiológica y las actividades de promoción mantienen libres de la enfermedad a las provincias de Los Andes y San Felipe. En este sentido, agradecer el trabajo de los equipos de Aedes que sin duda han permitido que nos mantengamos libres de esta enfermedad con casos autóctonos”.

En el marco de la alerta sanitaria vigente por Aedes Aegyptien en la región, los equipos de la Seremi mantienen una vigilancia activa y focalizada en los puntos donde se han registrado hallazgos desde el año 2023, cuando se confirmó la llegada de este vector.

La encargada de Zoonosis de la Oficina Territorial Aedes, Marcela Toro, explicó que "los equipos del área de Zoonosis se despliegan en los puntos donde hemos tenido hallazgos desde el año 2023. Este vector llegó el 2023 y se quedó, por lo tanto,hacemos un seguimiento permanente de estos puntos y una vigilancia constante”.

Producto de este trabajo, recientemente se detectaron larvas sospechosas que fueron preidentificadas en el laboratorio local y posteriormente confirmadas por el Instituto de Salud Pública (ISP) como Aedes aegypti. Frente a ello, se activaron los protocolos sanitarios. “Se realizan acciones inmediatas que incluyen una vigilancia domiciliaria exhaustiva del 100% de las viviendas en un radio de 200 metros y una aplicación química espacial en un radio de 100 metros, lo que llamamos aplicación SOS”, detalló Toro.

La Autoridad Sanitaria destacó que las condiciones climáticas actuales, con alternancia de lluvias y altas temperaturas, favorecen la proliferación del mosquito, por lo que el rol de la comunidad es clave. “Hacemos un llamado a los vecinos a mantener tapados los recipientes con agua y evitar el agua acumulada o estancada, porque es el hábitat que busca este vector para poner sus huevos”, enfatizó Marcela Toro, advirtiendo además sobre el riesgo que representan los neumáticos fuera de uso (NFU): “Son el hábitat perfecto para la zancuda, por lo que deben mantenerse tapados, con tierra o cubiertos, evitando que acumulen agua”.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a informarse, colaborar con las medidas de control domiciliario y acudir oportunamente a los centros de salud ante síntomas como fiebre persistente por más de cinco a siete días, dolor de cabeza u otros signos compatibles con arbovirosis, especialmente si existen antecedentes de picaduras de zancudos.

Aunque actualmente no se registran casos autóctonos, el trabajo preventivo y la educación comunitaria son fundamentales para mantener esta condición en la provincia y la región.

PURANOTICIA