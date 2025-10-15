Refuerzan transporte público en Valparaíso por semifinales del Mundial Sub-20

Con el fin de garantizar un desplazamiento seguro, cómodo y eficiente, los hinchas que asistan al partido de semifinales entre Marruecos y Francia, podrán combinar directamente desde Estación Puerto con el servicio de buses eléctricos E05, que recorre el eje central de Valparaíso hasta el cerro Playa Ancha.

Este servicio incluye parada frente al estadio Elías Figueroa Brander, facilitando de esta manera el acceso peatonal y ayudando a reducir aglomeraciones.

Al finalizar el encuentro, se dispondrá de cinco buses eléctricos adicionales, ubicados en calle Hontaneda, entre la Escuela Naval y la Av. Parque, junto al parque Alejo Barrios, asegurando la conexión con el Metro Regional de Valparaíso (EFE).

El seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Jean Pierre Ugarte, destacó que "trabajamos para que la movilidad de todos los asistentes al Mundial Sub-20 sea una buena experiencia. Aumentamos los servicios y coordinamos la conexión con el Metro Regional, demostrando nuestro compromiso con la gestión integral del transporte público en la región de Valparaíso".

Los asistentes podrán desplazarse a través de la red de trenes de EFE Valparaíso, que conecta desde Limache hasta Estación Puerto, ofreciendo un traslado rápido, seguro y eficiente, evitando demoras asociadas al tránsito vehicular.

En ese contexto, se les recomienda a los usuarios planificar el viaje con anticipación y revisar los horarios oficiales en EFE, usar medios de pago sin contacto para un acceso más rápido a los servicios y seguir las indicaciones del personal de transporte y seguridad.

PURANOTICIA