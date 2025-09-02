Refuerzan trabajo para prevenir y combatir incendios forestales en ad portas del inicio de la temporada en la región de Valparaíso

Este martes se llevó a cabo la primera sesión del Comité Regional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) en materia de mitigación y prevención de incendios forestales para la temporada 2025-2026, instancia donde se reunieron diversos servicios públicos para coordinar trabajos, inversiones y equipamiento para estas tareas.

Tras el Cogrid, Mauricio Núñez, director regional de Conaf, explicó que "se proyecta una temporada bastante cálida y seca. Tenemos pronósticos de aumento de temperatura desde septiembre en adelante, sobre todo con un peak de noviembre a enero. Eso implica que el combustible fino se va a secar bastante rápido, lo que se suma a la baja de precipitaciones. También tenemos un déficit en la recarga hídrica, lo que implica que vamos a tener vegetación seca. Ambos factores son bastante complicados. Por lo tanto, se proyecta que vamos a tener un periodo de peligrosidad alto desde septiembre hasta febrero”.

El delegado presidencial de Valparaíso, Yanino Riquelme, destacó que “es muy relevante el poder generar coordinación entre todos los servicios públicos e instituciones que actúan frente a la prevención de incendios forestales y al ataque en el caso de que se produzcan. Tenemos un sistema mucho más robustecido, tenemos una coordinación mejor y estamos mejor preparados. Ya en la temporada pasada, la cantidad de hectáreas quemadas fue mucho menor que el año anterior. Este año esperamos poder seguir avanzando y ojalá no tener incendios forestales”.

Por su parte, el director regional de Senapred, Christian Cardemil, recordó que “hemos desarrollado reuniones de coordinación con Conaf, con Bomberos, con la Fiscalía, la PDI. También ya activamos y sesionamos en la Mesa de Trabajo de Incendios Forestales, que responde a la plataforma regional para la reducción del riesgos forestales y, asimismo, ya sesionó, por primera vez, la Mesa Técnica de Cortafuegos”.

Sin embargo, recalcó que “todos nuestros esfuerzos, todo lo que se haga en el proceso de planificación y también en el proceso de ejecución preventiva, requiere del importante compromiso de la ciudadanía, en el sentido de que también deben sentirse parte de este sistema y poder ejecutar sus propias acciones de preparación para esta temporada, de manera de preparar desde sus domicilios, sus hogares, sus kits de emergencia y educar a los más pequeños para enfrentar este proceso de la mejor forma posible”.

BRIGADAS FORESTALES

Conaf ya se está preparando para el arduo trabajo que tendrán esta temporada, donde comenzarán con 13 brigadas en septiembre, hasta completar escalonadamente 33 brigadas a diciembre. Además, se van a disponer de 10 aeronaves, de las cuales son seis aviones y cuatro helicópteros, 12 camiones aljibes, tres vehículos skidder y tres puestos de mando.

Patricio Balladares, jefe regional del Departamento de Protección contra Incendios Forestales de Conaf, señaló que quienes quieran postular deben realizarlo “a través de la página www.conaf.cl, donde los interesados pueden acceder e inscribirse a través de un proceso, mediante distintas entrevistas, revisión de documentación, tales como cédula de identidad, si es ciudadano extranjero con la documentación al día, una salud compatible con el cargo y obviamente la disposición de ser un funcionario o funcionaria intachable respecto al espíritu de la Corporación Nacional Forestal. La invitación está abierta para que sean parte de las filas y así poder servir a nuestro país”.

Tras el Cogrid se recordó también a la comunidad que a partir del 13 de septiembre existirá la prohibición del uso del fuego en distintas actividades, como por ejemplo, las quemas agrícolas. Por lo tanto, el llamado que realizaron las autoridades es a no hacer uso del fuego en las distintas comunas de la región de Valparaíso.

PURANOTICIA