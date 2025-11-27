Refuerzan servicio del Tren Limache-Puerto por desarrollo del Festival Rockódromo

Con el fin de facilitar la participación del público en Rockódromo 2025 y asegurar un regreso seguro a casa tras la jornada de conciertos, EFE Valparaíso reforzará el servicio del Tren Limache–Puerto este fin de semana con salidas adicionales.

Tanto el sábado como el domingo, los últimos trenes partirán a las 22:45 horas desde estación Puerto, permitiendo el retorno de quienes lleguen desde Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana y Limache para disfrutar de la música en vivo.

El escenario principal del evento estará en plaza Sotomayor, a pasos de la estación Puerto, con un espectáculo gratuito que reunirá a bandas emergentes nacionales e internacionales junto a reconocidos artistas como Javiera Mena, Francisca Valenzuela, Illapu, Saiko y Princesa Alba, entre otros, entre las 16:00 y 22:30 horas.

La gerente de Pasajeros, María Alicia Sánchez, destacó que "este sábado 29 y domingo 30, EFE Valparaíso contará con un servicio adicional a las 22:45 horas, que saldrá desde Puerto hacia Limache parando en todas sus estaciones para que todos puedan ir a disfrutar de esta gran fiesta de la música que es el Rockódromo que se realizará en plaza Sotomayor. Los dejamos muy invitados para que puedan hacer su viaje en tren”.

Cristian Zúñiga, director de Rockódromo 2025, señaló que "queremos nuevamente valorar el aporte de EFE Valparaíso, de hacer un esfuerzo para tener una extensión horaria de los servicios de tren entre Valparaíso y Limache, este sábado 29 y domingo 30 de noviembre, lo que va a permitir a toda la comunidad del interior de la región de Valparaíso y de Viña del Mar, poder trasladarse de manera segura y también limpia al escenario principal de Rocódromo, que va a estar en la plaza Sotomayor".

Además, después del término de la operación ferroviaria, podrán utilizar los buses nocturnos, que circulan entre 23:00 y 06:00 horas, con salidas cada 60 minutos. En ese contexto, se recomendó descargar la app Red Regional para conocer en tiempo real los horarios de paso de estos buses.

