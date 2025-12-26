Refuerzan servicio de agua potable frente a la alta demanda proyectada durante celebraciones de Año Nuevo en la V Región

Durante la jornada del miércoles 31 de diciembre -fecha que históricamente registra el mayor consumo de agua potable del año- Esval anunció que producirá cerca de 66 millones de litros adicionales, volumen equivalente al uso mensual promedio de unos 5.200 hogares.

Este incremento responde a la alta demanda proyectada para la celebración: el momento peak de consumo de agua potable a nivel regional se registra alrededor de las 19:00 a 20:00 horas del 31 de diciembre, alcanzando un nivel similar al uso simultáneo de 500.000 duchas promedio, reflejando la máxima exigencia que enfrenta el sistema en ese horario.

La sanitaria indicó que ha trabajado con anticipación para fortalecer su servicio durante esta fecha, marcada por un importante aumento de visitantes en la región.

El gerente regional de Esval, Alejandro Romero, señaló que "el 31 de diciembre proyectamos un alza de un 16% en el consumo de agua potable respecto del promedio anual en la región, llegando incluso a incrementos de hasta un 37% en las zonas costeras. En el interior, el peak se concentra entre las 18:00 y las 20:00 horas, mientras que en la costa ocurre entre las 22:00 y las 23:00 horas".

"Por ello, mantenemos todos nuestros sistemas de producción y tratamiento operando a plena capacidad, preparados para responder a esta mayor demanda", agregó.

RANKING LOCAL

El comportamiento del consumo es diferente en cada comuna. Para este Año Nuevo, se proyectan los siguientes incrementos porcentuales en base a su promedio anual:

1. Litoral Norte (Papudo, Zapallar, Cachagua, La Laguna): +37,66%

2. Litoral Sur (desde Algarrobo hasta San Antonio): +35,07%

3. San Felipe: +31,19%

4. Putaendo: +25,65%

5. La Cruz: +21,22%

6. Rinconada: +17,89%

7. San Esteban: +17,29%

8. Los Andes: +14,51%

9. Gran Valparaíso (Concón, Viña del Mar, Valparaíso, Quilpué y Villa Alemana): +13,64%

10. Llay Llay: +11,99%

Estas cifras responden tanto al aumento de la población flotante como a la mayor actividad turística y recreativa que caracteriza la zona en esta fecha.

El plan especial considera turnos reforzados en plantas, estanques y centros de control, además de la revisión anticipada de caudales, mantención preventiva de equipos eléctricos de respaldo y monitoreo continuo de la red.

Finalmente Esval reiteró el llamado a un uso responsable del sistema de alcantarillado, evitando arrojar desechos, grasas o aceites a la red. Estas prácticas pueden generar obstrucciones en la infraestructura pública de aguas servidas y afectar a la comunidad.

PURANOTICIA