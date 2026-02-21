Refuerzan seguridad en la Quinta Vergara para el Festival de Viña 2026

Con una mayor dotación policial y refuerzo tecnológico, comenzaron a operar los cuarteles temporales de Carabineros y la PDI al interior de la Quinta Vergara, en el marco del 65º Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar.

La inauguración fue encabezada por la alcaldesa Macarena Ripamonti, quien destacó el despliegue coordinado de fuerzas policiales, seguridad privada y equipos municipales para garantizar el bienestar de los asistentes durante el evento que se desarrollará entre el 22 y 27 de febrero.

La jefa comunal informó que este año habrá cerca de 600 personas destinadas a la atención del público, además de más de 300 dedicadas exclusivamente a labores de seguridad por parte de la productora, sumadas a Carabineros, PDI y Seguridad Pública municipal.

En materia tecnológica, el recinto contará con más de 60 cámaras de vigilancia, drones térmicos y monitoreo permanente, además de la supervisión de la autoridad sanitaria y la Superintendencia de Bomberos, que verificaron que las instalaciones cumplen con la normativa vigente.

Previo a la activación oficial de los cuarteles, las autoridades realizaron una última visita inspectiva a las dependencias del anfiteatro. Desde la organización, se destacó el trabajo coordinado para asegurar que artistas, equipos técnicos y público puedan disfrutar de la fiesta en condiciones óptimas.

El director ejecutivo del certamen recomendó que los asistentes lleguen temprano al recinto, señalando que las puertas se abrirán a partir de las 18:00 horas y que habrá coordinación con el transporte público, incluyendo servicios especiales y apoyo logístico en el perímetro.

Por parte de Carabineros, se informó que el personal será reforzado para la tenencia temporal instalada dentro del parque, asegurando presencia permanente y servicios de apoyo externos durante todo el desarrollo del evento.

En tanto, la PDI detalló que su labor se concentrará en tres ejes estratégicos: control migratorio de artistas y equipos, investigación criminal con unidades MT-0 para combatir el microtráfico y recepción de denuncias dentro del recinto, consolidando un amplio dispositivo de seguridad para uno de los eventos más relevantes del verano en Chile.

PURANOTICIA