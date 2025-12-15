Refuerzan recomendaciones a trabajadores para protegerse frente a altas temperaturas en la región de Valparaíso

En el marco de la «Campaña de Verano», el equipo de la Oficina Provincial de San Antonio de la Seremi de Salud realizó una jornada informativa con trabajadores de parquímetros de la misma comuna, para reforzar los cuidados ante la exposición prolongada al sol y las altas temperaturas.

El seremi (s) de Salud, Carlos Zamora, destacó que “dentro de la Campaña de Verano hay un elemento principal que tiene que ver con el cuidado respecto de las altas temperaturas y en general de la exposición al sol. También les queremos recordar que es obligación de los empleadores entregar las herramientas y los elementos necesarios para la protección contra el sol”.

Ante el inminente inicio del verano y las altas temperaturas, la Autoridad Sanitaria ya ha realizado 33 charlas sobre riesgos y medidas de prevención ante la exposición a la radicación UVen faenas agrícolas de Santo Domingo, Limache y Casablanca, así como con jardineros de Santo Domingo y funcionarios de Correos de Chile

. Asimismo, ha efectuado 13 fiscalizaciones a centros de trabajo del rubro agrícola, a fin de verificar el cumplimiento de la normativa vigente.

Durante la actividad en San Antonio, se entregaron orientaciones para evitar la exposición directa al sol; la relevancia de mantenerse hidratado privilegiando el consumo de agua; aplicar protector solar factor 30 o superior las veces que sea necesario; el uso de ropa ligera y de colores claros; caminar a la sombra y usar gorros o sombreros; además de no dejar a bebés, personas mayores, niños, niñas o animales dentro de vehículos estacionados.

Los propios trabajadores valoraron la instancia, destacando que les permitió aclarar dudas sobre el uso correcto del protector solar. Héctor Venegas, estacionador de sector Barrancas de San Antonio, señaló que “nos enseñaron más sobre la preocupación de cuidarse para estar bajo el sol. Acá me enseñaron y que es importante saber el factor que hay que usar para protegerse del sol”.

Por su parte, Marcelo Phillips, supervisor de estacionamiento sector Barrancas de San Antonio, agregó que "yo con suerte me echaba dos o tres veces y con eso bastaba y sobraba durante todo el día. Hay que mantenerse hidratado, hay que protegerse, aunque esté nublado el día”.

La exposición prolongada a la radiación UV puede causar daños a la piel, ojos y otras enfermedades. En ese sentido, el rol que tienen los empleadores es el de implementar protocolos que permitan la gestión preventiva de riesgos laborales.

RECOMENDACIONES

• Usar ropa adecuada como pantalón y manga larga. Idealmente con filtro UV.

• Cubrir la cabeza con sombrero de alas anchas.

• Aplicar protector solar FPS +30 y reaplicar cada 2 horas.

• Buscar, en lo posible, zonas de sombra en el lugar de trabajo.

