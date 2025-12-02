Refuerzan presencia de Carabineros en Limache tras brutal asesinato en el Parque Brasil

Una serie de acciones complementarias para fortalecer la seguridad en el Parque Brasil de Limache fueron solicitadas a autoridades del Ministerio de Seguridad Pública; esto, luego que durante el fin de semana se registrara un brutal asesinato en el sector.

Buscando evitar que situaciones como las vividas no se vuelvan a repetir, el alcalde Luciano Valenzuela planteó que "estoy dispuesto a hacer todas las mejoras que sean necesarias y hacer la inversión correspondiente para que esto sea simplemente un hecho aislado y no la tónica de lo que queremos como ciudad".

De igual forma, la autoridad comunal expresó que "manifesté mi descontento tanto con la Seremi de Seguridad como con la Delegación, porque es imposible que un Municipio se haga cargo solo de los problemas vinculados a la seguridad".

Frente a la gravedad de la situación vivida el fin de semana, el Gobierno comprometió la acción del Escuadrón Centauro y mayor presencia de Carabineros en el Parque Brasil. Además se plantearon mejores coordinaciones ante hechos de connotación pública y campañas de difusión para el incentivo de denuncias anónimas.

Al respecto, la seremi de Seguridad Pública, Alejandra Romero, comentó que "estuvimos revisando las estrategias que se venían desarrollando y la necesidad de enfatizar y radicalizar un trabajo en la comuna, a propósito del lamentable homicidio cometido el día viernes (…) fortalecer los métodos y canales de denuncia hacia la ciudadanía, pero también ser mucho más específico en el traspaso de información delictual a las policías para que se puedan generar los procesos investigativos correspondientes, aumento de patrullaje y presencia policial en el Parque Brasil”.

Por su parte, el delegado presidencial provincial de Marga Marga, Fidel Cueto, subrayó que "lo que vamos a hacer es fortalecer y focalizar en los puntos más complejos de toda la provincia. En este caso, ante este lamentable hecho, por supuesto que Limache va a tener una focalización distinta, va a tener un refuerzo en ciertos puntos por las policías y también por lo que hemos conversado con la Municipalidad".

Cabe hacer presente que las acciones comprometidas serán desarrolladas desde esta semana y serán constantemente evaluadas para asegurar su efectividad.

