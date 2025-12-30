Refuerzan patrullajes y coordinaciones tras hechos de violencia registrados en Quillota

En la Delegación Presidencial Provincial de Quillota se desarrolló una reunión extraordinaria del Comité Policial, instancia que tuvo como objetivo abordar los recientes hechos de violencia registrados en la comuna.

Cabe hacer presente que la reunión fue solicitada tras un nuevo incidente ocurrido durante el fin de semana en la capita provincial, que involucró el uso de armas de fuego, aunque sin personas registradas fallecidas ni lesionadas.

Lo anterior se suma a otros hechos delictuales de alta connotación pública, como homicidios, lesionados a bala y balaceras que han generado temor en distintos barrios de la comuna, lo que motivó el llamado para reforzar la presencia del Estado y a poner fin a “una crisis que no puede seguir normalizándose”, según el alcalde Luis Mella.

"Hay investigaciones que han sido efectivas, con personas en prisión por homicidios ocurridos este año en Quillota y otras indagatorias muy avanzadas. Con la misma fuerza que se comunica el delito, también es importante comunicar estos resultados favorables, porque eso ayuda a que todos nos sintamos más seguros”, afirmó.

Desde el Municipio de Quillota recordaron que han impulsado medidas como la reorganización de dispositivos preventivos, la incorporación de nuevas tecnologías de televigilancia, el reforzamiento de los patrullajes mixtos con Carabineros y la capacitación de los equipos municipales, lo que se mantendrá el 2026.

Por su parte, la seremi de Seguridad Pública, Alejandra Romero, subrayó que "lo relevante hoy es que estuvimos todos quienes formamos parte de la cadena del sistema de seguridad pública: fiscalía regional y local, el municipio que lidera las políticas locales, ambas policías y la Delegación Presidencial”.

Durante la reunión se revisó el estado de los patrullajes preventivos, los nuevos puntos críticos y el avance de las investigaciones vinculadas a hechos de alta connotación pública. “Los procesos investigativos, especialmente en los casos de homicidios ocurridos durante 2025 en Quillota, están avanzando a muy buen ritmo. Tenemos personas identificadas y en muchos casos detenidas, con un alto porcentaje de esclarecimiento, lo que demuestra que cuando las instituciones se coordinan, el sistema funciona”, sostuvo la autoridad de Seguridad Pública.

Las autoridades coincidieron en que, si bien existen avances objetivos en materia de persecución penal y control del delito, la sensación de inseguridad es una realidad que debe abordarse de manera integral.

