Refuerzan medidas para resguardar las telecomunicaciones ante posibles incendios

En el contexto de una temporada marcada por el riesgo de incendios forestales y otros eventos climáticos extremos, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) y la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) presentaron el fortalecimiento de las medidas adoptadas para asegurar la continuidad de los servicios de telecomunicaciones en situaciones de emergencia.

Estas acciones forman parte del plan preventivo para el periodo 2025-2026, el que considera la activación de protocolos de contingencia, el despliegue de carros móviles y el desmalezamiento preventivo alrededor de infraestructura crítica.

Tras una reunión clave para renovar el compromiso entre autoridades y las empresas de telecomunicaciones, se acordó reforzar el trabajo realizado en 2024, para lograr enfrentar situaciones de contingencias, todo esto con el fin de trabajar de forma mancomunada, privilegiando la seguridad y el rápido actuar de los servicios de telecomunicaciones afectados en posibles catástrofes.

Fue en este contexto que el seremi de Transportes y Telecomunicaciones de Valparaíso, Jean Pierre Ugarte, enfatizó que "hoy enfrentamos eventos climáticos cada vez más intensos y frecuentes, por lo que garantizar la continuidad de las telecomunicaciones es fundamental. Estamos trabajando de manera preventiva y coordinada para que, ante cualquier emergencia, las personas mantengan acceso a información, a sus redes de apoyo y a los servicios que pueden salvar vidas. Ese es nuestro compromiso”.

En el último trimestre, Subtel solicitó a las compañíasactivar sus protocolos de emergencia y reportar su plan de acción para la temporada de incendios, incluyendo el listado completo de desmalezamientos preventivos, con coordenadas, fechas y ubicación en zonas de alto riesgo, la entrega de información sobre estaciones base afectadas por incendios 2024-2025, la ejecución de desmalezamiento permanente alrededor de antenas e infraestructura crítica, las fiscalizaciones a infraestructura crítica nivel 1, verificando autonomía energética, la coordinación reforzada entre el Núcleo de Operaciones de Contingencia (NOC) de Subtel y las operadoras para alertas y contingencias.

Junto con ello, monitorear el funcionamiento y retransmisión del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE), la activación de planes de resguardo según alertas emitidas por SENAPRED y la reiteración del cumplimiento de la normativa vigente (RAN, RAN Emergencia, DS60, Ley General).

Adicionalmente, las empresas cuentan con carros móviles de telecomunicaciones, vehículos equipados con antenas que reemplazan a infraestructura afectada, y permiten reponer la conectividad mientras se realizan reparaciones. Estos carros cuentan con autonomía energética de 2 días, cobertura de 1 a 4 km con servicios de voz, datos y mensajería, operación en 4G y respaldo satelital Starlink, junto a capacidad para entregar señal a usuarios de distintas compañías si se activa el roaming de emergencia.

Gracias a exigencias incluidas por Subtel en el concurso 5G, hoy existe un carro móvil por región, totalizando 16 vehículos operativos en el país.

