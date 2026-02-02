Refuerzan medidas para prevenir el Virus Hanta en campings de la región de Valparaíso

Hasta la comuna de Panquehue llegó el equipo de la Oficina Provincial de Aconcagua de la Seremi de Salud, en el marco de la Campaña de Verano 2025-2026, para reforzar en los turistas del camping Vaitea las medidas para prevenir el Virus Hanta.

El llamado es a elegir siempre lugares que cuenten con autorización, usar carpas sin agujeros, con cierres y pisos en buen estado; priorizar lugares limpios, libres de matorrales y pastizales, y caminar siempre por senderos habilitados.

El jefe de la Oficina Provincial Aconcagua, Mario Méndez, destacó que durante la visita inspectiva también se realizó entrega de material educativo a los veraneantes para “prevenir la transmisión del Virus Hanta, que se transmite a través de la orina de un roedor de campo, entonces hay que asegurar condiciones para que este roedor se encuentre bastante lejos”.

Asimismo, la autoridad provincial destacó que “el manejo sanitario del recinto es fundamental y también las costumbres y las conductas que tengan los usuarios para efectos de evitar tener esta enfermedad. Implica aseo permanente del entorno de la campa, eliminar malezas”.

El recinto también tiene que realizar programas de desratización, agregó Méndez, “para poder contener y mantener bastante lejos al roedor de los usuarios y de esa manera vamos a asegurar que tengamos condiciones adecuadas para evitar la transmisión de esta enfermedad”.

Otras medidas destacadas son, para quienes acuden a camping, mantener alimentos y agua en recipientes herméticos. Botar la basura en contenedores con tapa. Consumir sólo agua potable, embotellada o hervida.

¿CÓMO SE CONTAGIA EL HANTA?

El ratón infectado traspasa el virus a través de la orinas, heces y saliva; transmitiéndolo al ser humano fundamentalmente a través de la vía respiratoria. Así, la enfermedad se contagia por respirar pequeñas gotas frescas o secas, aire contaminado por saliva, orina o excrementos de un ratón infectado.

También. por ingerir alimentos o agua contaminada, tener contacto directo con excrementos o secreciones de ratones infectados o un objeto en el que haya sido depositado el virus y luego acercar la mano a la nariz, ojos o boca.

¿CUÁNDO SE DEBE SOSPECHAR?

Una persona puede presentar síntomas entre cinco y 45 días desde el contagio. Algunos de los síntomas son: fiebre alta, dolor de cabeza y de cuerpo. También puede haber molestias gastrointestinales. Esta sintomatología no es inmediata y puede manifestarse hasta semanas después de haber estado expuesto al virus.

IMÁGENES

PURANOTICIA