Refuerzan llamados a “cuidar Valparaíso” durante celebraciones de Año Nuevo en el Mar

La alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto (FA), llamó a los visitantes a "cuidar la ciudad" durante las celebraciones de Año Nuevo.

En conversación con Cooperativa, Nieto detalló que se realizará "un show piromusical con disminución de ruido de ambas ciudades (Valparaíso y Viña del Mar), así que vamos a evaluar cómo eso funciona también respecto de los animales o de las personas con distintas divergencias".

En cuanto a las medidas de seguridad, la jefa comunal mencionó que este año han tenido “una muy buena coordinación con la general de Carabineros, que es nuestra general de zona. Nosotros estamos con nuestro patrullaje municipal en coordinación con Carabineros y también esperamos refuerzos desde el nivel central, no solamente para el Año Nuevo, sino para toda la temporada estival”.

Además, señaló que este año se dispondrán "muchos baños" y habrá un despliegue de 200 funcionarios para generar los procesos de limpieza tras Año Nuevo. "La idea de cuidar la ciudad de Valparaíso, tanto de nuestros habitantes como de quienes nos visitan", explicó.

Asimismo, destacó que “la experiencia que queremos entregar en la ciudad de Valparaíso no es solamente la noche del 31. Hoy día partimos con actividades relacionadas con el fin de año en la Plaza Aníbal Pinto con mapping en edificios patrimoniales e iluminación”.

“Tenemos hartas actividades que nos permiten diversificar todo lo que ocurre en la (Plaza) Sotomayor a otros puntos de la ciudad para, también de esa manera, ocupar de forma segura el espacio público”, agregó.

Y resaltó que “también vamos a tener actividades que implican ocupación del espacio público tanto en la Plaza Echaurren como en la Plaza Aníbal Pinto”.

