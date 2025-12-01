Refuerzan llamado para postular al Subsidio Eléctrico: plano finaliza este viernes 5

La seremi de Energía de Valparaíso, Anastassia Ottone, reforzó el llamado a las familias de la región a participar en la cuarta convocatoria del Subsidio Eléctrico, cuyo plazo finaliza este viernes 5 de diciembre.

Este beneficio está dirigido a los hogares que pertenecen al 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH) y a personas electrodependientes, independiente de su tramo. Durante el segundo semestre de este año, 212.556 hogares en la región de Valparaíso recibieron el subsidio, posicionando a la región como la segunda con más beneficiarios a nivel nacional.

La seremi Ottone destacó que “este subsidio ha significado un alivio real para las familias de nuestra región. En muchos casos, las boletas llegaron con costo cero. Para esta nueva convocatoria, el beneficio se entregará mensualmente entre febrero y junio de 2026, sumando además la devolución por cobros en exceso, lo que permitirá ver dos descuentos en la boleta: subsidio y restitución”.

QUIÉNES PUEDEN POSTULAR

No importa si no eres propietario, si la boleta no está a tu nombre, o si eres arrendatario o vives como allegado. Si perteneces al 40% del RSH, puedes solicitar el Subsidio Eléctrico para el lugar donde vives.

MONTOS DEL BENEFICIO

• Hogar de 1 integrante: $30.270

• Hogar de 2 a 3 integrantes: $39.348

• Hogar de 4 o más integrantes: $54.486

Estos montos se dividirán en seis cuotas mensuales entre febrero y junio de 2026.

ACTUALIZACIÓN DE DATOS

Quienes ya reciben el subsidio deben actualizar su información en caso de cambio de domicilio o número de cliente para garantizar la continuidad del beneficio. Las postulaciones y actualizaciones se realizan en www.subsidioelectrico.cl, en ChileAtiende, llamando al 600 0231 360 o presencialmente en calle Quillota 198, Viña del Mar.

