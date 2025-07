Refuerzan llamado al autocuidado en tradicional cruce ferroviario Puente del Rey de San Felipe

El Puente Del Rey es uno de los principales accesos a San Felipe. En él, día a día circulan miles de vehículos, los cuales deben enfrentarse al cruce ferroviario que hay en el sector. Ante esta situación, autoridades de transportes realizaron una intervención en el sector, para informar y concientizar a los automovilistas y peatones sobre la necesidad de estar alertas y mantener la precaución al enfrentar estas intersecciones, entregando material visual con recomendaciones y orientaciones.

Estas acciones, coordinadas por la Seremi de Transportes y la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE), se realizan durante todo el año en los diferentes cruces ferroviarios de la región de Valparaíso y también en establecimientos educacionales, llevando el mensaje «Pare, mire y escuche» a toda la población.

El seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Benigno Retamal, señaló que "miramos con preocupación los sucesos ocurridos en este cruce histórico de San Felipe, acá en puente Del Rey. Hemos tenido siniestros viales en el último tiempo, algunos bastante graves. Afortunadamente no hemos tenido víctimas fatales, pero no podemos esperar a que esto suceda para que la gente asuma la responsabilidad que significa pasar por cruces ferroviarios. La primera responsabilidad es del conductor y la conductora. Siempre debe parar, mirar, escuchar y posteriormente pasar con su vehículo. No es posible en estos cruces ferroviarios pasar sin la debida atención. Hay que respetar las normas de tránsito siempre. Las normas, la ley de tránsito, es súper clara respecto a los cruces ferroviarios, donde deben parar totalmente los vehículos”.

La ejecutiva de relacionamiento comunitario de EFE Valparaíso, Consuelo Torres, explicó que "consideramos que la educación vial y ferroviaria es un factor clave para generar conciencia sobre nuestro entorno y fomentar el respeto por las señales del tránsito. Realizamos campañas en diferentes establecimientos educacionales. Este año ya hemos estado en Llay Llay, La Calera y Quilpué, y el objetivo de esta campaña essensibilizar a estudiantes de todos los niveles sobre la importancia del autocuidado y la responsabilidad al enfrentar un cruce ferroviario. Actividades como la realizada este jueves en el cruce forman parte de una serie de intervenciones que se han desarrollado en distintos cruces de la región y del país, promoviendo prácticas seguras peatones, ciclistas, automovilistas y la comunidad. Seguiremos reforzando este compromiso, convencidos de que la educación y la prevención son esenciales para evitar accidentes”.

El delegado presidencial provincial de San Felipe, Daniel Muñoz, indicó que "hemos tenido varios accidentes de tránsito, con diversas magnitudes, y la importancia es poder tener responsabilidad para los conductores, respetar la señalética que existe. Acá existe un disco pare que muchas veces no es respetado, y por tanto, estamos entregando este mensaje. Es importante reiterar el llamado, la seguridad vial la hacemos entre todos y es relevante respetar las señales del tránsito".

Finalmente, Rodrigo Salinas, asesor urbanístico de la Municipalidad de San Felipe, subrayó que "nos parece sumamente importante que EFE participe de estas campañas en terreno, porque vemos que los conductores poco sentido le prestan a la señalética y al disco pare. Estamos acostumbrados a que el tren no pasa con una frecuencia habitual acá, pasa un par de veces al día, entonces, al ser ese dato conocido, pareciera que esta intersección no fuese peligrosa, pero sí reviste un peligro importante, un peligro real”.

PURANOTICIA