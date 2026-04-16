Refuerzan llamado a vacunarse contra la influenza: 500 mil personas han sido atendidas en la región de Valparaíso

Con un llamado a la población de la región de Valparaíso –especialmente a las personas de 60 años y más– a vacunarse contra la influenza, autoridades regionales encabezaron una jornada de inmunización en el Cesfam Jean y Marie Thierry.

La nueva seremi de Salud de Valparaíso, Dra. Mariol Luan, destacó que "estamos frente a un invierno que se nos viene complejo en términos de temperatura. Además, tenemos el agotamiento también de la población, un poco en relación a la pandemia, lo cual en realidad nos tiene preocupados y ocupados, porque las curvas de contagio están aumentando, como es natural en esta fecha, pero en general se han ido adelantando en los últimos años”.

La Autoridad Sanitaria destacó que actualmente el avance de la Campaña de Vacunación es de 47% de cobertura, con más de 80 mil dosis disponibles en acopio y stock suficiente en todos los centros de salud. Asimismo, enfatizó la importancia de mantenerse protegidos frente a los virus respiratorios.

Por su parte, el delegado presidencial regional, Manuel Millones, sostuvo que "llevamos más de 500 mil personas atendidas, acá en este Cesfam más de 180 personas diarias, aproximadamente en la región 17 mil. Tenemos una buena cobertura, más o menos equivalente al año pasado, un poco mejor, pero obviamente preparándonos porque el año va a ser bastante duro en términos de invierno”.

En tanto, la seremi vocera de Gobierno, Rosario Pérez, subrayó que "hemos querido adelantarnos a esta campaña de invierno y es por eso que el llamado es a vacunarse, a informarse, a acercarse a los centros, a los Cesfam de cada una de las comunas. La idea es prevenir las enfermedades respiratorias, sobre todo en los grupos de riesgo, porque la vacuna es gratuita”.

Finalmente, la referente de la Campaña de Invierno y encargada de la red de urgencias del Servicio de Salud Valparaíso - San Antonio, Jelitsa Rojas Jacob, hizo un llamado a que "nuestra población de riesgo acuda a los centros de vacunación, hay puntos en toda nuestra región en donde pueden acceder”.

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