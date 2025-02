Refuerzan llamado a no comprar alimentos en el comercio informal ante altas cifras de afectaciones gastrointestinales en la V Región

Un nuevo llamado al autocuidado y a no comprar alimentos en el comercio informal hizo la seremi de Salud de Valparaíso, Lorena Cofré, ante las altas cifras registradas por afectaciones gastrointestinales, llegando a más de 5.000 atenciones por diarrea en los servicios de urgencia durante 2025. Vale recordar que no se puede garantizar la calidad, contenido y salubridad de los alimentos que se venden en lugares no establecidos.

"La prevención está en nuestras manos. Queremos reforzar el llamado que hemos dado durante todo el verano: no comprar alimentos en el comercio informal, no se puede garantizar la calidad de esos productos. Además, las altas temperaturas favorecen la descomposición de los alimentos y la proliferación de bacterias, lo que aumenta el riesgo de intoxicaciones y enfermedades transmitidas por alimentos (ETA). Por lo tanto, es fundamental mantener la cadena de frío, lavar bien frutas y verduras, y siempre cocer pescados y mariscos”, indicó la autoridad.

Además, se hizo un llamado a cuidar a los grupos más vulnerables, como personas mayores, pacientes con enfermedades crónicas (hipertensión, diabetes) y niños. "Estas personas deben evitar exponerse al sol entre las 11 de la mañana y las 5 de la tarde, que es cuando la radiación es más intensa", destacó la Seremi de Salud.

Cabe recordar que el riesgo de consumir alimentos adquiridos en la vía pública se debe a posibles contaminaciones derivadas de las altas temperaturas o una mala manipulación, por lo que es crucial preferir productos en locales establecidos para evitar intoxicaciones o enfermedades gastrointestinales.

GOLPES DE CALOR

También se explicó cómo actuar ante síntomas de golpes de calor, que incluyen letargo, dolor de cabeza, somnolencia y decaimiento general. En estos casos, se deben seguir las siguientes indicaciones:

• Colocar paños fríos en el cuerpo y extremidades de la persona afectada.

• No darle agua de inmediato.

• Trasladar a la persona a un lugar fresco y con sombra.

• Contactar a Salud Responde al 600 360 7777 en caso de necesidad.

PURANOTICIA